Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
147.332
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4473
EURO
4.0575
Türkiye 551. randevuda
Türkiye 551. randevuda
Fransız futbolcu Vainqueur Antalya'da
Fransız futbolcu Vainqueur Antalya'da
Hamilton zirveye çıktı
Hamilton zirveye çıktı
A Milli Futbol Takımı kafilesi Eskişehir'de
A Milli Futbol Takımı kafilesi...
Milliler Sırbistan ile 16. randevuda
Milliler Sırbistan ile 16. randevuda

Trafik denetimlerinde 15 bin 738 sürücüye ceza uygulandı

Türkiye genelinde 9 bin 809 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 15 bin 738 sürücüye ceza uygulandı.

Trafik denetimlerinde 15 bin 738 sürücüye ceza uygulandı

Türkiye genelinde 9 bin 809 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 15 bin 738 sürücüye ceza uygulandı.

04 Eylül 2017 Pazartesi 12:40
Trafik denetimlerinde 15 bin 738 sürücüye ceza uygulandı

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde 2 bin 821 noktada, 9 bin 809 personelin katılımıyla altıncısı yapılan "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi" kapsamında, 15 bin 738 sürücüye ceza uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "2017 yılı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" kapsamında, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekip ve personelinden oluşan "karma ekipler" tarafından denetim yapıldı. "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimleri"nin altıncısı, karayollarındaki trafik kazalarına neden olan kural ihlallerinin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık yaratarak trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2 bin 821 noktada, 9 bin 809 personelin katıldığı denetimlerde, 175 bin 537 araç ve sürücü kontrol edildi, eksiklik ve trafik kural ihlali tespit edilen 15 bin 738 sürücüye 4 milyon 361 bin 647 lira ceza kesildi.

Bu kapsamda ayrıca, eksiklikleri olan 2 bin 710 araç trafikten men edilirken, aranan 77 kişi yakalandı, 76 sürücünün belgesine el konuldu ve bir çalıntı araç ele geçirildi.

Cezaların 5 bin 921'i "hız ihlali", 3 bin 24'ü "araç muayene süresini geçirmek", 2 bin 333'ü "emniyet kemeri ve koruyucu tertibat kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak", 867'si "zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak", 253'ü "standart dışı plaka kullanmak", 142'si "takograf bulundurmamak veya kullanmamak", 91'i "alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak" ve 3 bin 107'si ise kanunda yer alan diğer kural ve yasaklara uymamaktan yazıldığı belirtildi.

Muhabir: Aykut Karadağ

Anahtar Kelimeler:
Cezai IşlemEmniyet Genel MüdürlüTrafikTrafik DenetimiTürkiyeTürkiye Trafik Güvenliği Denetimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hem oğluna hem de yüzlerce çocuğa 'şifa' oldu
Hem oğluna hem de yüzlerce çocuğa 'şifa' oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığından 399 tesise 'yeşil yıldız'
Kültür ve Turizm Bakanlığından 399 tesise 'yeşil yıldız'
Yasa dışı geçişlere 'termal kameralı' önlem
Yasa dışı geçişlere 'termal kameralı' önlem
PKK'lı teröristler, işçinin evlilik hayalini yarım bıraktı
PKK'lı teröristler, işçinin evlilik hayalini yarım bıraktı
Her bayram katledilen evladının acısı tazeleniyor
Her bayram katledilen evladının acısı tazeleniyor
Siber güvenlik uzmanları: Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan daha tehlikeli
Siber güvenlik uzmanları: Locky'nin yeni versiyonu Wanna Cry'dan daha tehlikeli
Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya tepki
Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhanet çetesinin en çok hedef aldığı kurumların başında yargı gelmektedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhanet çetesinin en çok hedef aldığı kurumların başında yargı gelmektedir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim