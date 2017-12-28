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Trafik levhasına çarpan motorsiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Alanya'da arkadaşı ile birlikte bindiği motorsikletle trafikte seyreden sürücü Berat Gümüş, yolda trafik levhasına çarparak feci şekilde can verdi.

Trafik levhasına çarpan motorsiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Alanya'da arkadaşı ile birlikte bindiği motorsikletle trafikte seyreden sürücü Berat Gümüş, yolda trafik levhasına çarparak feci şekilde can verdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 01:13
Trafik levhasına çarpan motorsiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Trafik levhasına çarpan motorsiklet sürücüsü feci şekilde can verdi


Son Dakika Alanya, Trafik levhasına çarpan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkada oturan arkadaşı yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü Berat Gümüş (25) yaşamını yitirirken, arkasında oturan aynı yaştaki Barış Günay ise yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ahmet Tokuş Bulvarı’nda meydana geldi. Antalya istikametine giden Berat Gümüş’ün kullandığı 45 LB 636 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletle birlikte metrelerce sürüklenen Berat Gümüş olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında oturan Barış Günay ise yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Barış Günay’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Berat Gümüş’ün cenazesi ise incelemelerin ardından morga konuldu. Polis kaza yerinde yaptığı incelemede bir kask olduğunu tespit etti.

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Son Dakika Alanya
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