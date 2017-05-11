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11 Mayıs 2017 Perşembe 17:07

Trafik magandası, hamile doktoru silahla yaraladı

Konya Selçuklu'da bir kişi, trafikte tartıştığı 8 haftalık hamile kadın doktoru silahla vurarak yaraladı. Saldırgan trafik polisleri tarafından yakalandı

Trafik magandası, hamile doktoru silahla yaraladı
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Trafik magandası, hamile doktoru silahla yaraladı

Trafik magandalarının öfkesi, vatandaşların canını tehlikeye atıyor. Bellerinde tabancayla yollarda terör havası estiren Hasan Ç. adlı kişi, trafikta tartıştığı kadın doktora silahla ateş etti.

Konya Beşyol'da kaza yapan iki sürücü arasında tartışma yaşanırken, Hasan Ç. yayındaki tabancayla 8 haftalık hamile kadın doktora ateş etti

HAMİLE KADIN DOKTORU SIRTINDAN YARALADI



Olay, merkez Selçuklu ilçesi Beşyol Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aile hekimi Aliye Avcı'nın (35) kullandığı otomobile, arkasından gelen Hasan Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç çarptı. Kazadan sonra iki sürücü arasında tartışma yaşanırken, Hasan Ç. yanındaki tabancayla 8 haftalık hamile kadın doktora ateş etti. Yaralı kadın doktor olay yerinde gelen ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun sırtına geldiği öğrenilen kadın doktorun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçmaya çalışırken kavşakta görev yapan trafik polislerinin yakaladığı saldırgan sürücü ve arkadaşı İsmail U. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
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