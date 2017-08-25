TRT'nin efsane spikeri Mesut Mertcan hayatını kaybetti

Eski TRT spikerlerinden Mesut Mertcan (71), hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki odasında Mertcan'ı kontrol eden görevliler, hareketsiz yattığını fark etti. Görevliler, durumu hemen kurum doktoruna bildirdi. Odaya gelerek Mercan'ı muayene eden doktor, öldüğünü tespit etti.



TRT'nin efsane spikeri Mesut Mertcan, uzun yıllardır kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti. Efsane sunucu geçtiğimiz yıl, TRT1'de çıktığı ana haber bülteninde 'Ömrünün son isteğini' yerine getirmiş, haberleri sunmuştu. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ekranlara Erhan Çelik ile birlikte çıkan efsane sunucu izleyecilerle son bir kez buluşarak haberleri aktardı.



Uzun yıllar TRT ekranlarında haber spikerliği yapan, okuduğu 12 Eylül darbe bildirisi ile akıllara kazınan TRT eski haber spikeri Mesut Mertcan, hayatını kaybetti.

Mertcan'nın cenazesi 26 Ağustos Cumartesi saat 11.00'de Adana'da Akkapı mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Mertcan'ın son iki yıldır Adana'da huzurevinde kaldığı öğrenildi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden olan eski TRT spikeri Mesut Mertcan'ın (71) hayatını kaybetmesine ilişkin, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi doktoru Ethem Şahin, "Uzun süredir devam eden şeker hastalığı, depresif bozukluk ve dün ortaya çıkan yaygın zona rahatsızlığı nedeniyle çoklu organ sistemi yetersizliği sonucu yaşamını yitirmiştir. En son vefatından yarım saat önce kendisini gördüm. Zaman zaman sigara içmesinden şikayet ediyordum ve bırakmasını telkin ediyordum. Aramızda en son bu konuda bir sohbet geçti. Ama o bizi çok fazla dikkate almıyordu. Son zamanlarda ziyaretine gelen sanatçı arkadaşları oluyordu. Bu konuda mutluydu. Onun dışında içine kapanık ve geçmiş günlerini arar vaziyette kalıyordu." diye konuştu.

"Dipteyim"

Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Adem Hayta da Mertcan'ın 1 Ekim 2015 tarihinde kurumlarına geldiğini ifade etti.

Bugün sabah 10.00 sıralarında kurumda kalanların odasını gezerken Mertcan ile de görüştüğünü aktaran Hayta, "Rahatsızlığının biraz daha nüksettiğini söyledi. Geçen hafta da 'dipteyim' kelimesini kullandı. Son bir ay içerisinde özel bir hastanede gerekli kontrolleri yapılmıştı. Daha önce kendisiyle İstanbul'a bir ödül törenine birlikte gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme talebi vardı. Ben de şifahi olarak genel müdür yardımcılarımıza bu talebi iletmiştim." dedi.

Bu arada, huzurevinden alınarak Asri Mezarlık morguna kaldırılan Mesut Mertcan'ın cenazesi, yarın ikindi namazının ardından, Akkapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.