Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.887
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4322
EURO
4.0896
Cagliari, Van der Wiel'i transfer etti
Cagliari, Van der Wiel'i transfer...
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki...
Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı
Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro 13 kişiye indi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda...
Osmanlıspor, Josue'yi kadrosuna kattı
Osmanlıspor, Josue'yi kadrosuna kattı

TRT'nin efsane spikeri Mesut Mertcan hayatını kaybetti

Mesut Mertcan, Adana'da kaldığı huzurevindeki odasında ölü bulundu . Mertcan'nın cenazesi 26 Ağustos Cumartesi saat 11.00'de Adana'da Akkapı mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

TRT'nin efsane spikeri Mesut Mertcan hayatını kaybetti

Mesut Mertcan, Adana'da kaldığı huzurevindeki odasında ölü bulundu . Mertcan'nın cenazesi 26 Ağustos Cumartesi saat 11.00'de Adana'da Akkapı mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

25 Ağustos 2017 Cuma 15:54
TRT'nin efsane spikeri Mesut Mertcan hayatını kaybetti

 Eski TRT spikerlerinden Mesut Mertcan (71), hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki odasında Mertcan'ı kontrol eden görevliler, hareketsiz yattığını fark etti. Görevliler, durumu hemen kurum doktoruna bildirdi. Odaya gelerek Mercan'ı muayene eden doktor, öldüğünü tespit etti.


TRT'nin efsane spikeri Mesut Mertcan, uzun yıllardır kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti. Efsane sunucu geçtiğimiz yıl, TRT1'de çıktığı ana haber bülteninde 'Ömrünün son isteğini' yerine getirmiş, haberleri sunmuştu. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ekranlara Erhan Çelik ile birlikte çıkan efsane sunucu izleyecilerle son bir kez buluşarak haberleri aktardı.


Uzun yıllar TRT ekranlarında haber spikerliği yapan, okuduğu 12 Eylül darbe bildirisi ile akıllara kazınan TRT eski haber spikeri Mesut Mertcan, hayatını kaybetti.

Mertcan'nın cenazesi 26 Ağustos Cumartesi saat 11.00'de Adana'da Akkapı mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Mertcan'ın son iki yıldır Adana'da huzurevinde kaldığı öğrenildi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden olan eski TRT spikeri Mesut Mertcan'ın (71) hayatını kaybetmesine ilişkin, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi doktoru Ethem Şahin, "Uzun süredir devam eden şeker hastalığı, depresif bozukluk ve dün ortaya çıkan yaygın zona rahatsızlığı nedeniyle çoklu organ sistemi yetersizliği sonucu yaşamını yitirmiştir. En son vefatından yarım saat önce kendisini gördüm. Zaman zaman sigara içmesinden şikayet ediyordum ve bırakmasını telkin ediyordum. Aramızda en son bu konuda bir sohbet geçti. Ama o bizi çok fazla dikkate almıyordu. Son zamanlarda ziyaretine gelen sanatçı arkadaşları oluyordu. Bu konuda mutluydu. Onun dışında içine kapanık ve geçmiş günlerini arar vaziyette kalıyordu." diye konuştu.

"Dipteyim"

Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Adem Hayta da Mertcan'ın 1 Ekim 2015 tarihinde kurumlarına geldiğini ifade etti.

Bugün sabah 10.00 sıralarında kurumda kalanların odasını gezerken Mertcan ile de görüştüğünü aktaran Hayta, "Rahatsızlığının biraz daha nüksettiğini söyledi. Geçen hafta da 'dipteyim' kelimesini kullandı. Son bir ay içerisinde özel bir hastanede gerekli kontrolleri yapılmıştı. Daha önce kendisiyle İstanbul'a bir ödül törenine birlikte gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme talebi vardı. Ben de şifahi olarak genel müdür yardımcılarımıza bu talebi iletmiştim." dedi.

Bu arada, huzurevinden alınarak Asri Mezarlık morguna kaldırılan Mesut Mertcan'ın cenazesi, yarın ikindi namazının ardından, Akkapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TRT'nin efsanesi ana haber bülteninde 30 yıl sonra böyle veda etti
TRT'nin efsanesi ana haber bülteninde 30 yıl sonra böyle veda etti
Son Güncelleme: 25.08.2017 17:21
Anahtar Kelimeler:
Mesut MertcanTRTTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamas Sözcüsü Kanu: Knesset üyelerinin Aksa'ya girmesine izin verilmesi provoke amaçlı
Hamas Sözcüsü Kanu: Knesset üyelerinin Aksa'ya girmesine izin verilmesi provoke amaçlı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Adalet dışında başka kavramlar da gündemimizde olacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Adalet dışında başka kavramlar da gündemimizde olacak
FETÖ'nün Hazineye devredilen yurtlarında yeni eğitim dönemi telaşı
FETÖ'nün Hazineye devredilen yurtlarında yeni eğitim dönemi telaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğraflarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğraflarını paylaştı
Gazze'den BM'ye 'Acil Yardım Fonu' kurulması çağrısı
Gazze'den BM'ye 'Acil Yardım Fonu' kurulması çağrısı
İsrail, iki yılda
İsrail, iki yılda "binlerce Arap’ın vatandaşlığını" iptal etti
Hollanda yargısından 'Siyonizm' kararı
Hollanda yargısından 'Siyonizm' kararı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bütün bütçelerde en büyük payı eğitime verdik
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bütün bütçelerde en büyük payı eğitime verdik

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim