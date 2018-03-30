'trtarsiv.com' 1 yaşında

ANKARA (AA) - TRT'nin kurulduğu ilk yıllardan itibaren topladığı görüntü arşivini izleyicilerle buluşturduğu "trtarsiv.com" sitesi 1. yılına girdi.

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, TRT arşivlerinin detaylı olarak tasniflenerek reprodüksiyonların internetten kullanıcıya sunulmasının ardından trtarsiv.com'a ilginin artarak devam ettiği belirtildi.

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren toplanan görüntü arşivinin gerek ham gerekse yeniden yapımlar halinde izleyiciyle buluştuğu ve geçen yıl 31 Mart'taki tanıtım toplantısıyla hizmete giren trtarsiv.com'un 1 yaşına girdiği belirtildi. Açıklamada, yayına girdiği ilk günden itibaren toplumun her kesiminden büyük ilgi gören sitenin bir yıl içerisinde milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildiği aktarıldı.

Üyelik veya abonelik gerektirmeyen sistemde sevilen programların büyük ilgi gördüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanıcıların tarihimizdeki önemli olaylara ve popüler kültürün unutulmaz anlarına tanıklık etmeleri sağlanan sitede farklı arama seçenekleri bulunuyor. Bu sayede, Adile Naşitli 'Uykudan Önce'den dönemin kült dizisi 'Kavanozdaki Adam'a, 1980 darbesi bildirisinden Aksaray'da görülen UFO'ya, yağ ve tüp kuyruklarından ünlü sanatçılara pek çok unutulmaz anlara erişilebiliyor. Arşivdeki en eski görüntü ise 1919'da Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet konuşmasına ait. Görsellerden oluşan arşivde şimdilik ses kayıtları yer almıyor. TRT arşivi, binlerce saatlik ham görüntüden oluşuyor. Bu görüntülerin ayıklanması, yeniden kullanılması, bazı görüntülerin reprodüksiyonlarının yapılması uzun soluklu bir çalışmayla gerçekleştirildi. Haziran 2014'te başlanılan bu çalışmalar, trtarsiv.com'un açıldığı 31 Mart 2017'ye kadar devam etti ve halen de devam ediyor. Şu anda kullanıcılara, televizyon programlarından belgesele, müzik programlarından dizilere 27 bin farklı içerik sunuluyor. Geçen 1 yılın sonunda trtarsiv.com'un Facebook'ta 263 bin, Twitter'da 45 bin ve Instagram'da 50 bin takipçisi bulunuyor."

Muhabir: Ayşe Şensoy Boztepe