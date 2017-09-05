Trump DACA programını sona erdiriyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, çocukken aileleri tarafından yasa dışı şekilde ABD'ye getirilen çoğunluğu Latin Amerika kökenli göçmenlerin korunmasını amaçlayan programı (DACA) 6 ay içerisinde kaldırma kararı aldığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, yasa dışı olarak ABD'ye getirilmiş göçmen çocukların ülkede kalmasını sağlayan ve kamuoyunda DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) olarak bilinen programı iptal ettiği belirtildi.

Trump, açıklamasında, "Başkan olarak en önemli önceliğim Amerikan halkını ve anayasasını korumaktır. Çoğu şu anda yetişkin olan çocukları, ebeveynlerinin eylemlerinden dolayı cezalandırmayı savunuyor değilim. Ancak yasalar ülkesi olduğumuz için fırsatlar ülkesi olduğumuzu da kabul etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Obama'nın kararına anayasa eleştirisi

Trump, 2012 yılında yasa dışı göçmen çocukların kabulüyle ilgili kararı alırken dönemin Başkanı Barack Obama'nın "Kongreden yasa çıkarmak yerine başkanlık kararnamesi ile hareket ettiğini ve bunun anayasal olmadığını" savundu.

"Artık Kongrenin harekete geçme zamanı geldi" ifadesine yer veren Trump, yürütme olarak üzerilerine düşeni yaptıklarını ve yasamanın da bu göçmenlerle ilgili yasal çalışmayı bir an önce yapmasını beklediklerini vurguladı.

Sessions'tan Kongreye çağrı

Adalet Bakanı Jeff Sessions da konuyla ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığında bir basın açıklaması yaparak, "Obama yönetimi döneminde uygulamaya konulan ve DACA olarak bilinen programın kaldırıldığını açıklamak üzere buradayım." dedi.

Trump'ın Amerikan halkına, DACA programının iptal edilmesi için seçim döneminde söz verdiğini anlatan Sessions, Kongrenin konuyla ilgili yeni bir yasa yapmasını arzu ettiklerini vurguladı.

6 aylık geçiş süreci

Kararlarının uygulanması için 6 aylık bir geçiş süreci öngören Sessions, bu süre dolmadan Kongreden çıkarılacak ilgili yasaya göre adım atacaklarını dile getirdi.

Seçim kampanyası döneminde, ülkeye yasa dışı olarak gelmiş ve Obama döneminde ABD'de yaşama imkanı verilmiş olan yaklaşık 800 bin göçmenle ilgili düzenlemeleri kaldırma vaadinde bulunan Trump, ABD'de kaç yaşında olursa olsun ülkeye yasa dışı yollarla girmiş göçmen bulunmaması görüşünü dile getiriyordu.

DACA programına göre, 16 yaşını tamamlamadan önce ülkeye gelmiş, 2012’de 31 yaşını tamamlamamış, suça bulaşmamış, ABD'de eğitimini sürdüren ve çalışan göçmenler yasal olarak sınır dışı edilmeye karşı koruma altına alınmıştı. Yaklaşık 800 bin kişinin yararlandığı programda, ilgili kişilere yenilenebilir iki yıllık çalışma izni verilerek sınır dışı edilmeleri erteleniyordu.

Muhabir: Hakan Çopur