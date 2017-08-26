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Trump hapis cezası alan ırkçı şerifi affetti

ABD Başkanı Trump, Arizona eyaletinde göçmenlere karşı uyguladığı hak ihlalleri ve şiddetten dolayı hapis cezasına çarptırılan eski Şerif Joe Arpaio'yu affettiğini bildirdi.

Trump hapis cezası alan ırkçı şerifi affetti

ABD Başkanı Trump, Arizona eyaletinde göçmenlere karşı uyguladığı hak ihlalleri ve şiddetten dolayı hapis cezasına çarptırılan eski Şerif Joe Arpaio'yu affettiğini bildirdi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 18:19
Trump hapis cezası alan ırkçı şerifi affetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "85 yaşındaki Amerikalı vatansever Joe Arpaio'yu tamamen affettiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. O Arizona'yı güvenli tuttu." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "Arpaio yıllarca bu ülkeye saygı duyulacak bir şekilde hizmet etti. Başkanlık affını hak edecek bir kişidir." değerlendirmelerine yer verildi.

Arpaio ise Twitter üzerinden Trump'a teşekkür ederek, Barack Obama döneminden beri devlet görevinde bulunan kişilerin kendisine yönelik bir "cadı avı" başlattığını söyledi.

Arpaio, erkek hapishanelerinde mahkumlara pembe iç çamaşırı giydirip, "yenilmeyecek" derecede kötü yemekler verdirtmesiyle tanınıyor.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpDünyaJoe Arpaio
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