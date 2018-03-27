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Trump ile Macron 'Türkiye ile iş birliğini' konuştu

Trump ile Macron telefon görüşmesinde, Trump'ın "Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması" konusunu ele aldı.

Trump ile Macron 'Türkiye ile iş birliğini' konuştu

Trump ile Macron telefon görüşmesinde, Trump'ın "Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması" konusunu ele aldı.

27 Mart 2018 Salı 21:55
Trump ile Macron 'Türkiye ile iş birliğini' konuştu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Suriye'de yapılan iş birliğinin arttırılması gerekliliğini vurguladığı belirtildi.

Beyaz Saray, Trump ve Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki lider de Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya karşı Batı'nın sert tepkisine desteklerini ifade ettiler." değerlendirmesinde bulunuldu.

İki liderin Türkiye hakkında da fikir alışverişinde bulunduğuna yer verilen açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması gerekliliğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Trump ve Macron'un ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkileri ve Çin'in "adil olmayan" ticari faaliyetlerini ele aldıkları kaydedildi.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

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