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Trump, Irma kasırgasının etkilediği Florida'ya gitti

ABD Başkanı Donald Trump, Irma kasırgasının etkilediği Florida eyaletini ziyaret etti.

Trump, Irma kasırgasının etkilediği Florida'ya gitti

ABD Başkanı Donald Trump, Irma kasırgasının etkilediği Florida eyaletini ziyaret etti.

14 Eylül 2017 Perşembe 20:15
Trump, Irma kasırgasının etkilediği Florida'ya gitti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Irma kasırgasının etkilediği Florida eyaletini ziyaret etti.

Florida Uluslararası Havaalanı'nda konuşan Trump, kasırga sonrası bölgeye ilk müdahale eden ve kurtarma çalışmalarına katılan görevlilere teşekkür etti. Trump, "Burada bulunan herkes harika bir iş çıkardı." ifadesini kullandı.

Irma kasırgasında ölü sayısının 20'den fazla olmasına rağmen kasırganın şiddetine vurgu yapan Trump, sayının "çok az" olduğunu söyledi.

ABD'nin Teksas eyaletini etkileyen Harvey kasırgasından sonra Irma kasırgası da Florida'yı etkisi altına almıştı.

Başkan Trump, Harvey sonrasında da Teksas'a giderek çalışmaları takip etmişti.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari




Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpDünyaIrma Kasırgası
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