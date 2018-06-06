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Trump-Kim zirvesi için gökyüzünde alarm

ABD Devlet Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 12 Haziran'da yapılması planlanan zirve süresince Singapur hava sahasının bazı kısımları uçuşlara kapatılacak.

Trump-Kim zirvesi için gökyüzünde alarm

ABD Devlet Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 12 Haziran'da yapılması planlanan zirve süresince Singapur hava sahasının bazı kısımları uçuşlara kapatılacak.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:42
Trump-Kim zirvesi için gökyüzünde alarm

SİNGAPUR (AA) - Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılması planlanan zirve süresince Singapur hava sahasının bazı kısımlarında uçuş yasağı uygulanacağını duyurdu.

Channel New Asia internet sitesinde yer alan habere göre, ICAO'nun hava yolu şirketleri için yayınladığı uyarıda 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde adanın doğusundaki, ABD'ye ait Paya Lebar Hava Üssü ve çevresinin sivil uçuşlara kapatılacağı, ayrıca Changi Havalimanı ile Singapur yönetiminin zirvenin özel etkinlik alanı olarak belirlediği alanlarda uçuş kısıtlamaları uygulanacağını duyurdu.

Söz konusu tarihlerde Changi'ye inecek uçaklardan hızlarını düşürmelerinin isteneceği ve uçakların pisti kullanırken bazı kısıtlamalarla karşılacakları belirtildi.

Öte yandan Singapur yönetiminin özel etkinlik bölgesi ilan ettiği metropol anakaradaki ABD Büyükelçiliği ve bazı uluslararası otel zincirlerini içine alan bölge ile zirve toplantılarına ev sahipliği yapması planlanan Capella Oteli'nin bulunduğu güneydeki Santosa Adası'nda insansız hava aracı ve drone uçurulmasının yasaklanacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.

Zirvede nükleer silahsızlanma ve güvenlik konuları masaya yatırılacak. Zirvenin 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

Muhabir: Emre Aytekin





Anahtar Kelimeler:
ABDDünyaHava SahasıKuzey KoreSingapurTrump-Kim Zirvesi
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