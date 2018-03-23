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Trump, McMaster'ın görevine son verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın görevine son verdi.

Trump, McMaster'ın görevine son verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın görevine son verdi.

23 Mart 2018 Cuma 02:23
Trump, McMaster'ın görevine son verdi

NEW YORK (AA) - Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile karşılıklı olarak anlaşan McMaster'ın görevinden istifa edeceği belirtildi.

Trump'ın, rahat bir geçiş dönemi olması için McMaster'dan gelecek ayın ortasına kadar görevine devam etmesini istediği aktarılan açıklamada, Korgeneral McMaster'ın da bunu kabul ettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, McMaster'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi John Bolton'ın getirileceği ifade edildi.

Ülkesine hizmetlerinden dolayı McMaster'a teşekkür eden Trump, onun başarılarından dolayı ABD'nin ekonomik ve askeri üstünlüğünü koruduğunu kaydetti.

McMaster ise açıklamada, 34 yıllık hizmetinin ardından bu yaz ABD Ordusundan emekli olacağını duyurdu.

ABD basınında McMaster'ın görevinden alınacağına dair çıkan haberlere rağmen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Herbert Raymond McMaster'ın gönderileceği iddialarını yalanlamıştı.

Başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak "yalan söylediği" gerekçesiyle 13 Şubat 2017'de görevinden istifa etmiş, yerine Korgeneral McMaster getirilmişti.

McMaster'ın yerine atanacak Bolton ise 2005-2006 döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

ABD basınında, 9 Nisan'da görevi devralması beklenen John Bolton'ın dış politika konularını görüşmek için Trump ile sıkça buluştuğu belirtiliyor. İkilinin dün Beyaz Saray'da özel bir görüşme gerçekleştirdiği de ifade ediliyor.

Muhabir: Övünç Kutlu

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