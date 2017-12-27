Trump’ın adı Ağlama Duvarı'nda tren istasyonuna verilecek

KUDÜS (AA) - İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın batı duvarı Burak (Ağlama) Duvarı yakınlarına inşa edilecek tren istasyonuna Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın adının verileceğini duyurdu.

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini bu kente taşıması kararının ardından ABD Başkanı Trump’ın adını Burak Duvarı yakınlarına inşa edilecek tren istasyonuna verme kararı aldığını belirtti.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Tel Aviv ile Batı Kudüs’ü Burak (Ağlama) Duvarı’na bağlayacak hızlı tren projesinin hayat geçirilmesinin planlandığı ve gelecek yıl projenin başlatılacağı bildirilmişti.

Filistinliler, söz konusu projeyi İsrail'in hız kesmeden devam ettiği işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikasının bir parçası olarak görüyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Muhabir: Eshat Fırat