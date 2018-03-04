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Trump’tan Avrupa yapımı otomobile vergi tehdidi

ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerinin ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulayacağı vergilere karşılık vermesi durumunda Avrupa yapımı araçlara vergi getireceğini açıkladı.

Trump’tan Avrupa yapımı otomobile vergi tehdidi

ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerinin ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulayacağı vergilere karşılık vermesi durumunda Avrupa yapımı araçlara vergi getireceğini açıkladı.

04 Mart 2018 Pazar 00:57
Trump’tan Avrupa yapımı otomobile vergi tehdidi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine Avrupa Birliği (AB), ABD’den yapılan ihracata karşı önlemler alınacağını açıkladı.

Trump, bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa biz de basit bir şekilde ABD'ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız. Onlar arabalarımızın (daha fazlasının) orada satmasını imkansız hale getiriyorlar. Büyük ticari dengesizlik."

"Küresel ticaret savaşı" uyarısı

Ekonomistler, Trump yönetiminin korumacı politikalar çerçevesinde uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açabileceği ve bunun küresel bir ticaret savaşı başlatabileceği uyarısında bulundu.

Trump ayrıca "aptalca" olarak tanımladığı ticari anlaşma ve politikalardan dolayı ülkesinin ticaret açığının yıllık 800 milyar doları bulduğunu iddia etti.

Trump, "İstihdamımız ve zenginliğimiz bizi istismar eden ülkelere gidiyor. Liderlerimizin ne kadar aptal olduğuna gülüyorlar. Ama artık yok." paylaşımında bulundu.

Muhabir: Kasım İleri

Anahtar Kelimeler:
ABDAlüminyumAvrupaÇelikDünyaGümrük VergisiTrump
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