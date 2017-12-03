Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.361
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2668
EURO
4.6657
Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı
Bursaspor 3 puanı 3 golle...
Gençlerbirliği farklı kazandı
Gençlerbirliği farklı kazandı
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Beşiktaş sahasında taraftarlarını gole doyurdu
Beşiktaş sahasında taraftarlarını gole doyurdu
Trabzonspor Çalımbay ile ilk peşinde
Trabzonspor Çalımbay ile ilk peşinde

Trump'tan, eski FBI Direktörü Comey'e suçlama

ABD Başkanı Trump, Hillary Clinton hakkında Comey'in yürüttüğü soruşturma konusunda, "Sahte ve dürüst olmayan bir soruşturma." ifadelerini kullandı.

Trump'tan, eski FBI Direktörü Comey'e suçlama

ABD Başkanı Trump, Hillary Clinton hakkında Comey'in yürüttüğü soruşturma konusunda, "Sahte ve dürüst olmayan bir soruşturma." ifadelerini kullandı.

03 Aralık 2017 Pazar 22:38
Trump'tan, eski FBI Direktörü Comey'e suçlama

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) eski Direktörü James Comey'in Hillary Clinton hakkında yürüttüğü soruşturmanın, "sahte ve dürüst olmayan bir soruşturma" olduğunu iddia etti.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, ayrıca Comey'den Michael Flynn (eski Ulusal Güvenlik Danışmanı) ile ilgili soruşturmayı durdurmasını asla istemediğini belirtti.

Donald Trump "fake news" (yalan haber) olarak tanımladığı birçok ana akım medya kuruluşunun da Comey'in iddiaları üzerinden haber yapmaya devam ettiğini belirtti.

Comey'in başında olduğu FBI tarafından yürütülen Hillary Clinton soruşturmasının, "sahte ve dürüst olmayan bir soruşturma" olarak nitelendiren Trump, FBI'ın itibarının Comey yönetimindeyken yerle bir olduğunu, kuruma eski itibarını yakın zamanda tekrar kazandıracaklarını bildirdi.

Trump, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale etttiği iddiasına ilişkin soruşturmadan el çektirilen eski ajan Peter Strzok ile ilgili paylaşımlarda da bulundu. Amerikan medyasında yer alan "Trump karşıtı FBI ajanı, Clinton soruşturmasını yürüttü" haberlerine atıf yapan Trump, "Şimdi her şey daha anlamlı gelmeye başladı." ifadesini kullandı.

Strzok’un, "Hillary Clinton'un dışişleri bakanıyken özel elektronik posta hesabını, resmi yazışmalarda kullandığına" ilişkin soruşturmada da görevli olduğunu hatırlatan Trump, "Kusurlu (hayır, haysiyetsiz) FBI ajanının, Clinton soruşturmasındaki rolü inceleme altında. Clinton soruşturmasını yürütürken, Clinton'un paraları görevdeki başka bir FBI ajanının eşine gidiyordu." paylaşımında bulundu.

Peter Strzok'un Trump karşıtı mesajlarının tespit edilmesi üzerine Rusya soruşturması özel yekili savıcısı Robert Mueller tarafından yaz aylarında görevden alındığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Strzok'un Clinton soruşturmasında görevliyken başka yine söz konusu soruşturmada görevli başka bir FBI ajanının eşiyle evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Muhabir: Kasım İleri

Anahtar Kelimeler:
ABDComeyDünyaFBIFlynnTrump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 20 sivil öldü
Esed rejiminin Doğu Guta saldırılarında 20 sivil öldü
Eski Mısır Başbakanı Şefik'in yeri bilinmiyor
Eski Mısır Başbakanı Şefik'in yeri bilinmiyor
YKS'nin birinci oturumunda yöneltilecek örnek sorular yayımlandı
YKS'nin birinci oturumunda yöneltilecek örnek sorular yayımlandı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Türkiye, oyunları bozmak için mücadele ediyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Türkiye, oyunları bozmak için mücadele ediyor
TBMM Başkanvekili Aydın: Dünyadaki mazlumların tek umut ışığı Türkiye Cumhuriyeti
TBMM Başkanvekili Aydın: Dünyadaki mazlumların tek umut ışığı Türkiye Cumhuriyeti
Almanya'da sığınmacılara ülkelerine dönmeleri için ek teşvik
Almanya'da sığınmacılara ülkelerine dönmeleri için ek teşvik
'Bu vatanın tek bir karışına kimseye el uzattırmayız'
'Bu vatanın tek bir karışına kimseye el uzattırmayız'
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim