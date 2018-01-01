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Trump'tan 'İran' paylaşımı

ABD Başkanı Trump, "İran'da insan haklarıyla birlikte ülkenin serveti yağmalanıyor. Değişim zamanı." dedi.

Trump'tan 'İran' paylaşımı

ABD Başkanı Trump, "İran'da insan haklarıyla birlikte ülkenin serveti yağmalanıyor. Değişim zamanı." dedi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:42
Trump'tan 'İran' paylaşımı

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "İran'da insan haklarıyla birlikte ülkenin serveti yağmalanıyor. Değişim zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yıla ailesiyle Florida'daki evinde giren ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından İran ile ilgili mesajlar paylaştı.

İran'ın, selefi Barack Obama yönetimiyle imzaladığı korkunç anlaşmaya rağmen her düzeyde başarısız olduğunu savunan Trump, "Büyük İran halkı yıllardır baskı altında. Gıda ve özgürlüğe aç. İran'da insan haklarıyla birlikte ülkenin serveti yağmalanıyor. Değişim zamanı." ifadelerini kullandı.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, eylemlerin başladığı geçen perşembe gününden bu yana ülke genelinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Muhabir: Ayşe Aktaş

Anahtar Kelimeler:
ABD BaşkanıDonald TrumpDünyaTwitter
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