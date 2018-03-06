TSK, Dujarric'in Afrin'e ilişkin açıklamasını paylaştı

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'nın, güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğine yönelik açıklaması paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında, BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in, bugün Afrin'deki sivillerin durumuna ilişkin açıklamalara yer verildi.

BM'nin internet sitesinde Dujarric'in açıklamalarının yer aldığı sayfanın eklendiği paylaşımda, Dujarric'in, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın, güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğine yönelik açıklaması yer aldı.

"BM Genel Sekreteri Sözcüsünden flaş Afrin açıklaması" başlığıyla yapılan paylaşımda, şimdiye kadar 5 bin kişinin bölgeden ayrıldığını bildiren Dujarric'in, YPG/PKK'yı kastederek, "Yerel yetkililer halen kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Yerel yetkililerle doğrudan temasımız yok ama insanların özgürce ayrılabilmesi son derece önemli." ifadelerinin altı çizildi.

Muhabir: Sinan Uslu



