TSK ve ÖSO Afrin merkezinde

AFRİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

Türk askeri, Afrin ilçe merkezine Türk bayrağı çektiTürk askeri, Afrin ilçe merkezine Türk bayrağı çekti.18.03.2018

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, ÖSO savaşçıları, TSİ 05.00 sularında, ilçe merkezini kuşatan cephe hatlarından çıkış yaptı.

#CumhurbaşkanıErdoğan: Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO tarafından bu sabah saat 8:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır.

Yaklaşık bir saat içinde unsurlar, doğu, batı ve kuzey yönlerinden merkeze girmeye başladı. Bu sırada teröristlerin döşediği birkaç mayının infilak etti.

İlerleyen TSK ve ÖSO unsurları ilk etapta Eşrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleri ile gümrük ve elektrik dağıtım binalarını ele geçirdi.

Direnişle karşılaşmayan ÖSO ve TSK unsurları, 8.30 sularında ilçe merkezinde kontrolü sağladı.

Kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik faaliyetleri başladı.

TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor.

Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor.

TSK: Afrin kontrol altına alınmıştır

Türk Silahlı Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, "Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrol altına alınan Afrin şehir merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, TSK zırhlılarının Afrin'e giriş anlarını görüntüledi #ZeytinDalıHarekatı https://t.co/AH3w9Q0pqc pic.twitter.com/FywtvTWX5C

Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadeleri paylaşıldı.

Afrin'de Türk bayrağı

TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.

Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı https://t.co/EbPNUoFXim pic.twitter.com/Utvi4R0VcR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi. Şehir merkezine girişte tekbir getiren güvenlik güçleri daha sonra buradaki Hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Bu sırada görevli bir askerin binanın çatısına çıkarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır." diyerek bayrağı üç kere öpüp göndere çektiği görüldü.

TSK Afrin'den ilk görüntüleri paylaştı

Afrin merkezinde kontrolün sağlanmasının ardından ilk görüntüler Genelkurmay Başkanlığınca paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Afrin şehir merkezinden ilk görüntüler" ifadesi yer aldı.

Afrin şehir merkezinden görüntüler. pic.twitter.com/X97UOUdVfb

Görüntülerde Türk bayrağı açan Mehmetçik, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm Türk milletine ve tüm şehitlerimize armağanıdır." diye konuştu.

Görüntülerde ilçe merkezindeki tanklar, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı unsurlar da yer alıyor.

❮❯Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. ( AA - Anadolu Ajansı )18.03.2018 AA1 / 22

Tüm belde merkezleri teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Mabatlı belde merkezini de kontrolüne aldı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı belde merkezini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Böylece 08.30 sularında ele geçirilen Afrin ilçe merkezinin ardından, bölgede teröristlerin işgalindeki son belde merkezi de kurtarılmış oldu.

Kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezini AA havadan görüntüledi #ZeytinDalıHarekatı https://t.co/BE3a1SX8yO pic.twitter.com/7ABDN7kNvc

Mabatlı beldesinin kuzeyi, Cinderes beldesinin batısı ve Şeyh Hadid beldesinin doğusundaki bazı köylere yönelik operasyonların hız kazanması bekleniyor.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.

Güvenlik güçlerine Afrin'de sevgi gösterisi

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin'de siviller, güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30 sıralarında kontrolün sağlandığı Afrin ilçe merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının girmesinin ardından evlerinden çıkan siviller, askerlere destek verdi.

Şehir merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kimi vatandaşlar askerlere el sallayarak, kimileri de sevinç gözyaşları ve zılgıtlarla kutladı. İlçe meydanında toplanan siviller, araçlarıyla sevinç turu attı.

Bu arada, şehir merkezini terk eden teröristlerin bazı binaları ve araçları ateşe verdikleri, ağır hasar oluşturdukları görüldü. İlçede ve kırsalda arama tarama faaliyetine başlayan Mehmetçik ve ÖSO güçleri, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen flama ile fotoğrafları imha etti.

Binaları tek tek arayan güvenlik güçleri, teröristlerin sivillerin arasına girme ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kent merkezinde güvenliği sağlayan ÖSO mensupları, daha önce Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye'de işgal ettiği alanlardan çıkarma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Fırat Kalkanı bölgesinde selalar okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesinin ardından, Fırat kalkanı Harekatı bölgesindeki camilerden sela okundu, tekbir sesleri yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesinin ardından, #FıratKalkanıHarekatı bölgesindeki camilerden sela okundu, tekbir sesleri yükseldi #ZeytinDalıHarekatı pic.twitter.com/JXCqv5Sq8s

Afrin ilçe merkezinin YPG/PKK teröristlerinden temizlenmesinin açıklanmasının ardından terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Fırat Kalkanı bölgesindeki camilerden sela okundu, tekbir getirilerek kutlama yapıldı.

Muhabir: Levent Tok-Ömer Koparan-Selen Temizer-Sarp Özer-Halil Fidan