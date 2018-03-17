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TSK'dan Afrin açıklaması

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır." denildi.

TSK'dan Afrin açıklaması

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır." denildi.

17 Mart 2018 Cumartesi 01:20
TSK'dan Afrin açıklaması

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiğinin altı çizilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır." bilgisi paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır.

— TSK (@TSKGnkur) 16 Mart 2018

Muhabir: Ali Kemal Akan

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Türkiye
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