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Tuana Evleri 3. Etap’ta yüzde 20'ye varan indirim için son fırsat

-Tuana Evleri 3. Etap'ta yüzde 20'ye varan tanıtım indirimi 2018’in ilk aylarında sonlandırılacak

Tuana Evleri 3. Etap’ta yüzde 20'ye varan indirim için son fırsat

-Tuana Evleri 3. Etap'ta yüzde 20'ye varan tanıtım indirimi 2018’in ilk aylarında sonlandırılacak

28 Aralık 2017 Perşembe 13:50
Tuana Evleri 3. Etap’ta yüzde 20'ye varan indirim için son fırsat

İSTANBUL (AA) - Haldız İnşaat ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut iş birliği ile hayata geçirilen Tuana Evleri 3. Etap'ta yüzde 20'ye varan tanıtım indirimi 2018’in ilk aylarında sonlandırılacak.

Haldız İnşaat açıklamasına göre, Tuana Evleri 3. Etap şehir merkezine sadece birkaç dakikalık konuma sahip. Tuana Evleri 3. Etap alışveriş merkezlerine, eğlence alanlarına, sağlık ve eğitim kurumlarına da yakın.

Tuana Evleri 3. Etap 33 bin 914 metrekare alan üzerine kurulu 6 Blok ve 327 daireden oluşuyor. Proje içerisinde 113 metrekareden 241 metrekareye kadar değişen 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 12 farklı tip daire seçeneği bulunuyor.

Tuana Evleri 3. Etap’ta basketbol sahası, mini futbol sahası, tenis kortu, çocuk oyun alanları, kesintisiz yürüyüş yolu, açık hava spor alanları, sauna, hamam, kapalı havuz ve sosyal tesisleri yer alıyor. Şehir yaşamının en büyük sorunlarından olan park yeri sıkıntısı Tuana Evleri 3. Etap ile son buluyor. Proje kapsamında yer alacak 523 adet kapalı otopark alanı sayesinde park yeri problem olmaktan çıkacak. Sitede 24 saat güvenlik hizmeti de mevcut.

Akıllı ev sistemi ile inşa edilecek projede uygulanan yüzde 20’ye varan lansman indirimi 2018’in ilk aylarında sonlandırılacak.

Anahtar Kelimeler:
Haldız İnşaat
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