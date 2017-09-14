Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108466
ALTIN
146.904
DOLAR
3.4534
STERLİN
4.5548
EURO
4.1083
Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor
Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor
Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü
Portekiz basınından Beşiktaş'a övgü
Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar
Genç sporcunun hedefi olimpiyatlar
İspanyollar atıyor, Chelsea kazanıyor
İspanyollar atıyor, Chelsea kazanıyor
MotoGP'de 2018 sezonu takvimi açıklandı
MotoGP'de 2018 sezonu takvimi açıklandı

Tuğluk'un annesinin cenaze törenindeki olaylarla ilgili idari işlem başlatıldı

Ankara Valiliğince, eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin defninde yaşanan olaylara yönelik adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Tuğluk'un annesinin cenaze törenindeki olaylarla ilgili idari işlem başlatıldı

Ankara Valiliğince, eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin defninde yaşanan olaylara yönelik adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

14 Eylül 2017 Perşembe 12:13
Tuğluk'un annesinin cenaze törenindeki olaylarla ilgili idari işlem başlatıldı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğince, eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin defninde yaşanan olaylara yönelik adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, eski milletvekili Tuğluk'un dün vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin İncek Mahallesi Mezarlığına defninde, 20-25 kişilik bir grubun sataşma girişiminin meydana geldiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin olaya hemen müdahale ederek gerekli tedbirleri aldığı ve grubu mezarlık alanının dışına çıkardığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından cenaze sahiplerinin Tuğluk'un İncek Mahallesi Mezarlığına defninden vazgeçtiği ifade edildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte mezarlık alanına gidildiği ve alınan tedbirlerin gözden geçirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Mezarlık alanında bulunan milletvekilleri ve merhumenin ailesi ve yakınları ile görüşülüp, cenazenin defni konusunda ailenin alacağı kararın, uygulanması için her türlü tedbirinin alınacağı hususu kendilerine ifade edilmiştir. Ailesi ve yakınları bu konuyu değerlendirmek üzere bir araya geldiler. Ailenin ve diğer yakınlarının vereceği karara göre defin işlemi yapılacaktır. Valiliğimiz defin işlemleri dahil her türlü yardımı yapacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Ayrıca, mezarlık alanında definde gelişen sataşma olayı ile ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır."

Defin sırasında mahalle sakinlerinden tepki

Hatun Tuğluk'un cenazesinin İncek Mahallesi Mezarlığına defni sırasında bazı mahalle sakinleri tepki gösterdi. Özel izinle cezaevinden çıkarak cenaze törenine katılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk ve ailesi, bunun üzerine Hatun Tuğluk'un cenazesini almak istedi ancak güvenlik önlemleri için orada bulunan polis, gerekli izinlerin olmaması nedeniyle buna itiraz etti. Aile, polisin itirazına rağmen cenazeyi mezarlıktan aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Ercan Topaca da yaşanan olayları yatıştırmak amacıyla İncek Mezarlığına geldi.

Cenaze, daha sonra Gölbaşı Belediyesi cenaze aracıyla Batıkent'teki Pir Sultan Abdal Cemevi'ne götürüldü.

Cemevi morguna kaldırılan cenazenin yarın sabah saatlerinde Tunceli'ye götürülmesi bekleniyor.

Muhabir: Burcu Çalık,Mümin Altaş

Anahtar Kelimeler:
Ankara ValiliğiAysel TuğlukTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO'dan S-400 açıklaması
NATO'dan S-400 açıklaması
'Ebeveynler okulla ilgili olumlu algı yaratmalı'
'Ebeveynler okulla ilgili olumlu algı yaratmalı'
'Yabancı dilde hazırlık' 81 ilde 620 okulda başlıyor
'Yabancı dilde hazırlık' 81 ilde 620 okulda başlıyor
Guterres, Trump ile 'yapıcı ilişki' ümit ediyor
Guterres, Trump ile 'yapıcı ilişki' ümit ediyor
Türkiye'nin kadın akrobasi pilotunun hedefi yurt dışı
Türkiye'nin kadın akrobasi pilotunun hedefi yurt dışı
Öğrencilere 190 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtılacak
Öğrencilere 190 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtılacak
Uzmanlardan 'Mavi Balina' uyarısı
Uzmanlardan 'Mavi Balina' uyarısı
Avukat Parlak'a FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemi
Avukat Parlak'a FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim