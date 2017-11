"Tüm serbest meslek erbapları elektronik ortamda makbuz kesecek"

İSTANBUL (AA) - Ekohesap Bilgi Teknolojileri Kurucu Ortağı Mehmet Akif Baykal, 2018'de hizmete girmesi planlanan elektronik makbuz ile tüm serbest meslek erbaplarının artık kağıt makbuz yerine elektronik ortamda makbuzlarını keseceğini belirterek, "Yakın gelecekte elektronik gider pusulası ve dekontlar da gelecek. Her şey dijital olacak." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada Türkiye'de mikro işletmelerin çok azının işlerini daha iyi yönetebilmek için teknolojiden yararlandığı belirtildi.

Bunun en büyük nedeninin mevcut uygulamaların ya kullanımının çok zor ya da kısıtlı özelliklere sahip olması gösterilen açıklamada, www.ekohesap.com ile mikro işletmelerin eğitim almadan tüm finans, muhasebe ve vergi yönetimlerini çok kolay yapabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, www.ekohesap.com'un iki önemli özeliği bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Birincisi çok kolay kullanımı olması. Kağıt fatura kesmesini bilen herkesin kolayca kullanabileceği bir yapısı bulunmakta. Mikro işletmelerin ihtiyaç duyacağı işlemlere göre tasarlanmış bir web sitesi. İkinci önemli avantajı ise birçok işlevsel özelliğinin olması. Mikro işletmeler, web uygulaması kullanarak fatura kesme işlemlerini, gelir-gider takiplerini, borç-alacak takiplerini, ödeyecekleri vergileri ve vergiden sonraki karIarını kolayca görebileceklerdir.

Ekohesap bir çok özelliği kullanıcılarına sunmasına rağmen arayüzleri çok sade bir web uygulamasıdır. www.ekohesap.com'daki hesabınıza giriş yaptığınızda yapmak istediğiniz işlemi çok kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Menüler arasında kaybolmuyorsunuz. Web uygulaması 2018 yılı içinde ödemeleri için EFT/Havale talimatı, faturalarını sisteme otomatik indirilmesi, e-arşiv fatura, e-makbuz, vb özellikleri hizmete sunarak mikro işletmelerin birçok angarya işlerini ortadan kaldırmayı planlıyor."



Açıklamada, www.ekohesap.com'u mikro işletmelerin firmalarına ait olacak şekilde bir hesap açarak kullanmaya başlayabilecekleri bildirildi.





- "Yakın gelecekte elektronik gider pusulası ve dekontlar da gelecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekohesap Bilgi Teknolojileri Kurucu Ortağı Mehmet Akif Baykal, ABD'de yaşadığı yıllarda vergi beyanı için kullandığı web uygulamasına benzer uygulamaların Türkiye'de olmadığını ve kendi beyanını sadece mali müşavirlerin ve avukatların verebildiğini belirtti.

Baykal, üç yıldan beri mikro işletmelerden sürekli, hem kolay hem de vergi hesaplarını içerecek bir uygulama için talepler aldıklarını bildirdi.

Bunun için ekibiyle birlikte buradan yola çıkarak mikro işletmelerin eğitim almadan, aylık düşük maliyetlerle kullanabileceği ve birçok özelliği aynı platformda sahip olacak bir web uygulaması geliştirmeye başladıklarını aktaran Baykal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eylül 2017'de beta kullanıcılarına açılan web uygulaması, kasım ayı başında tüm mikro işletmelerin kullanımına açıldı. İsteyen mikro işletmeler bilgisayarlarına herhangi bir yazılım indirmeden ve internetin olduğu her yerden giriş yaparak kullanabilir. Son yıllarda çıkan yeni mevzuatlar ve uygulamalar ile firmalar muhasebe ve vergi yönetimlerinin bir çoğunu online yapabiliyor. 2004 yılında başlayan elektronik beyanname sisteminden sonra e-fatura, e-defter, e-arşiv fatura, kayıtlı e-posta gibi hizmetler ile birçok işlem online yapılabilmekte. Maliye Bakanlığı bu hizmetleri bazı firmalara zorunlu kılmakta. Her geçen yıl bu zorunlu kılınan firma sayısı gittikçe artmaktadır. Mevcut uygulamalara ek olarak yeni uygulamalar da hizmete girmektedir. 2018 yılında hizmete girmesi planlanan elektronik makbuz ile tüm serbest meslek erbapları artık kağıt makbuz yerine elektronik ortamda makbuzlarını kesecekler. Yakın gelecekte elektronik gider pusulası ve dekontlar da gelecek. Her şey dijital olacak."