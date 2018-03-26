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Tunceli'de FETÖ'nün asker ve polis yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

FETÖ/PDY'nin jandarma ve polis yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda daha önceden Tunceli'de görev yaparken açığa alınan 6 rütbeli asker ile 5 polis gözaltına alındı.

Tunceli'de FETÖ'nün asker ve polis yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

FETÖ/PDY'nin jandarma ve polis yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda daha önceden Tunceli'de görev yaparken açığa alınan 6 rütbeli asker ile 5 polis gözaltına alındı.

26 Mart 2018 Pazartesi 23:23
Tunceli'de FETÖ'nün asker ve polis yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 6 rütbeli asker ile 5 polis gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin jandarma ve polis yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda daha önceden Tunceli'de görev yaparken açığa alınan 6 rütbeli asker ile 5 polis yakalandı.

Gözaltına alınan ve Tunceli Emniyet Müdürlüğüne getirilen 6 rütbeli asker işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren 6 zanlı çıkarıldıkları mahkemece etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhabir: Haydar Toprakçı


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