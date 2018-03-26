Tunceli'de FETÖ'nün asker ve polis yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 6 rütbeli asker ile 5 polis gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin jandarma ve polis yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda daha önceden Tunceli'de görev yaparken açığa alınan 6 rütbeli asker ile 5 polis yakalandı.
Gözaltına alınan ve Tunceli Emniyet Müdürlüğüne getirilen 6 rütbeli asker işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muhabir: Haydar Toprakçı