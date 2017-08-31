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Tunceli'deki terör operasyonunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Pertek ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen aramada 70 kilogramlık el yapımı patlayıcı ele geçirilip imha edildi.

Tunceli'deki terör operasyonunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Pertek ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen aramada 70 kilogramlık el yapımı patlayıcı ele geçirilip imha edildi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 16:06
Tunceli'deki terör operasyonunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, teröristlere yönelik operasyonda 70 kilogramlık el yapımı patlayıcının ele geçirilip imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığınca, Pertek ilçesi sınırlarında operasyon yürütüldüğü belirtildi.

Bu operasyondaki arama taramada 2 mutfak tüpüne yerleştirilen ve amonyum nitrat ile güçlendirilen 70 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu patlayıcının olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ilde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
El Yapımı PatlayıcıPertekTeröristTUNCELİTürkiye
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