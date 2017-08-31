Tunceli'deki terör operasyonunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, teröristlere yönelik operasyonda 70 kilogramlık el yapımı patlayıcının ele geçirilip imha edildiği bildirildi.
Bu operasyondaki arama taramada 2 mutfak tüpüne yerleştirilen ve amonyum nitrat ile güçlendirilen 70 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu patlayıcının olay yerinde imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, ilde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.