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16 Nisan 2017 Pazar 04:19

Tünel'de feci kaza; 4 yaralı var

Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tünel'de feci kaza; 4 yaralı var
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Tünel'de feci kaza; 4 yaralı var



Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 23.30 sıralarında Derince ilçesinde bulunan tünel içinde meydana geldi. İddiaya göre 41 B 3535 plakalı otomobili sürücüsü Bayram Ö. direksiyon hakimiyetini kaybedip, Oktay T. idaresindeki 41 BT 599, Feridun E. idaresindeki 41 E 5501 plakalı hafif ticari araç ile Ali K. idaresindeki 41 DH 666 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobiller tünel içinde farklı yönlere savruldu. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti kısa süre trafiğe kapandı.

 
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