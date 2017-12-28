Turistik bölgeler 'yılbaşı ışıkları'yla göz kamaştırıyor

ANTALYA (AA) - Yılbaşı rezervasyonları şimdiden dolan turizmin gözdesi Antalya ve Muğla'daki tesislerin özel ışıklandırmaları göz kamaştırıyor.

Antalya'da Kundu ve Belek turizm bölgelerindeki beş yıldızlı birbirinden şık oteller, farklı tonlarda rengarenk ışıklarla ve Noel baba figürleriyle süslendi.

Otellerin girişinde çam ağaçları ve süslerinden oluşan Noel köşeleri hazırlanırken, dış ve iç cephelerindeki enfes ışıklı süslemeler de dikkat çekiyor.

Belek Turizm Bölgesinde hizmet veren beş yıldızlı otellerden masal konseptli The Land of Legends'te yeni yıl için gösteriler şimdiden başlarken, Orta Çağ şatolarını andıran tarzdaki yerleşke binaları da ışıklarla süslendi. Tesiste dans eden masal kahramanları, Noel ağaçları ve Noel baba figürleri önünde fotoğraf çektiren konuklar, gecenin ilerleyen saatlerinde yağdırılan suni karla eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Muğla'da meydanlar da süslendi

Muğla'da da 2018 hazırlıkları kapsamında Menteşe Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, Saatli Kule, Milas Atapark Meydanı, Bodrum ve Fethiye Limanları süslendi ayrıca yeni yılın ilk dakikalarında kent meydanında ve turistik ilçelerde havai fişek gösterileri düzenlenecek.

Yerli turistin yoğun olduğu Marmaris'te tüm caddeler ışıklandırılırken, meydan süslemelerinde çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleri kullanıldı.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, otellerin ve restoranların da gelin gibi süslendiğini ve ışıklandırıldığını kaydetti.

Gökova'da yaşayan Ümit Gereme, ailesi ile gezdikleri ışıklandırılmış meydanı çok beğendiklerini ve güzel bulduklarını, ışıkların ilçeye renk ve taze bir hava kattığını söyledi.

Dikkat çeken ışıklı meydanları çocuğu için dolaştığını söyleyen Ahmet Korut da rengarenk sokakların ilçeye canlılık kattığını ve bunun Marmaris'e çok yakıştığını dile getirdi.

İstanbul'dan ailesi ile birlikte Marmaris'e tatile gelen Mehmet Başar ise ışıklarla süslenen sokakların ve meydanların çok güzel olduğunu söyledi. Başar, İstanbul'dan Marmaris'e geldiklerine değdiğini belirterek, herkese iyi yıllar dileklerinde bulundu.

"İnsanlara enerji veriyor"

Afyonkarahisar'dan yılbaşı tatili için Marmaris'e gelen Dinçer Salman da kent ışıklarının çok güzel olduğunu insanlara neşe kattığını vurgularken, "İnsanlara enerji veriyor. Bana göre bu enerji süper bir şey olmuş, çok beğendim." dedi.

Öte yandan Marmaris, 2018'i meydanda yapay kar ve havai fişek gösterileriyle karşılayacak. Gece boyunca meydandaki 4 noktada yapay kar yağdırılacak."Barış ve sevgi içinde yaşıyoruz"

Her mevsim ayrı güzel olan Bodrum'da, bu yıl da önceki senelerde olduğu gibi aralık başından itibaren caddelerdeki ağaçlar süslenerek ışıklandırıldı.

Neredeyse şimdiden dolan oteller de yine yılbaşı konseptine uygun olarak ışıl ışıl hale getirildi.

Bodrum'da 7 yıldır yaşamını sürdüren Rus uyruklu Anna Çelik, ilçenin yılbaşı için ışıldadığını söyledi.

Kar yağmamasına rağmen Bodrum'un yılbaşında da çok güzel olduğunu anlatan Çelik, burada barış ve sevgi içinde yaşadıklarını kaydetti.

Tolga Çuhadaroğlu da yeni yılı heyecanla beklediklerini söyledi.

Bodrum'un süslemelerle çok güzel bir hale getirildiğini vurgulayan Çuhadaroğlu, "Bodrum her yıl kalabalıklaşıyor. Büyük şehirlerden kaçanlar Bodrum'u tercih ediyor. Biz de burayı çok seviyoruz. Yeni yılla birlikte herkesin barış içinde yaşam geçirmesini diliyoruz." dedi.

Özbekistan uyruklu Yakut Schmid ise 4 yıldır ilçede yaşamını sürdürdüğünü ve Bodrum'da yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde oturduğunu aktaran Schmid, "Ben moda işiyle uğraşıyorum. Bodrum'da yaşam çok güzel. Burada yaşamakta çok güzel. Yılbaşını Bodrum'da kutlamak isterdik ve İstanbul'da olacağım." diye konuştu.

Türkiye hayranı Rus vatandaşı Julia Altan da 25 yıldan bu yana Türkiye'de yaşadığı için kendisini artık bir Türk vatandaşı gibi gördüğünü anlattı.

Altan, "Bodrum kelimelerle anlatılmaz bir yer. 7 yıldır buradayım. İnsanlar çok sıcak ve yardımsever. Burada insanlar hayvanları çok seviyor. Bazen biz de barınaklara gidiyoruz. Türk yemeklerini de çok beğeniyorum. Ege yemekleri daha da güzel. 25 yıldır Türkiye'de yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu-Durmuş Genç-Sabri Kesen-Ali Ballı