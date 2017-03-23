Türk balıkçılar, yerli pazardan umudu kesti, ABD'ye yelken açtı

Kızıltan “Kültür balığı daha çok tercih ediliyor”

SAGUN'A GÖRE AMERİKALI'LAR TÜRK BALIĞINI ÇOK SEVDİ

Yıllardır kendi vatandaşına kural dışı avlarla toplanan küçük su ürünlerini yediren balıkçılar bu haberden belki biraz ders alır. Kültür balıkçılığının başarılı şirketleri, iç pazarda umduğunu bulamayınca ABD pazarına yelken açtı.