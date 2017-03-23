Türk balıkçılar, yerli pazardan umudu kesti, ABD'ye yelken açtı

Kendi vatandaşına minik minik balıkları yedirmekten bıkmayan Türk balıkçılar, yerli piyasada bulamadıkları ilgiyi yurt dışında arıyor. Norveç'ten gelen ucuz somon ve palamut Türk pazarlarını işgal ederken, Türkiye sularında kültür balığı üreten şirketlerin iç pazardaki başarısızlığı dikkatlerden kaçmıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Su Ürünleri İstatistiklerine göre 2015 yılında Türkiye'de 672 bin ton balık avlanırken, bunun 121 tonu yurt dışına ihraç edildi. Aynı yıl iç piyasada 110 bin ton ithal balık tüketildi. Aynı yıl denizlerden ve göllerden toplam 431 bin ton balık avlanırken, 241 bin tonu kültür balıkçılığından elde edildi.
Kültür Balıkçılığı, Türkiye'nin en çok balık ihraç ettiği ülkelerin başında Japonya ve Hollanda gelirken, yıllardır ABD pazarına satış yapamayan Türk kültür balıkçılığı şirketleri ilk kez Amerikan pazarına çıkarma yaptı. İstanbul'da tüketicilere standartların çok altında üren veren, denizlerde av yasağına rağmen kural dışı balık tutmayı yıllardır sürdüren teknelere yaptırımlar yetersiz kalması, vatandaşları adeta bıktırdı. Sıra şimdi dış pazarlara geldi.
YERLİ PİYASADAN UMUDU KESTİLER, ABD'YE AÇILDILAR
Egeli ve İstanbullu balıkçılar ABD pazarında Türkiye’nin payını artırmak için Boston Su Ürünleri Fuarı'nda güçbirliği yaptılar. Türkiye son yıllardaki iddialı çalışmaları ile payını artırırken, pazarda iyice etkisiz hale gelen Yunanlı balıkçıların artık fuara bile katılmadıkları görüldü.
ABD’nin Boston şehrinde düzenlenen alanında dünyanın en büyük fuarlarından birisi olan Seafood Expo North America 2017 Fuarı Türk su ürünleri sektörünün güç birliğine sahne oldu. 19-21 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuarda, Türk Deniz Ürünleri sektörünün önde gelen 10 firması yer aldı.
İstanbul Su ürünleri İhracatçıları Birliği’nin milli katılım organizasyonuyla gerçekleştirilen fuarda Egeli ve İstanbullu balıkçılar, ABD’li alıcılarla bir araya geldi.
ABD pazarı Türk su ürünleri sektörü açısından büyük önem taşıyor. Her yıl ihracatını istikrarlı bir şekilde artıran sektör, 2008 yılında yaklaşık 5 milyon dolar olan pazarı, 2016 yılı sonunda 24.6 milyon dolara çıkarmayı başardı. Türk Hava Yolları’nın 2014 yılında başlattığı İstanbul – Boston seferleri ihracat artışında önemli rol oynarken, dünyada fast food tüketiminin en yoğun olduğu ABD’de uzmanların sağlıklı beslenme için balığı tavsiye etmesinin de bu artışta etkili olduğu belirtildi.
SAGUN'A GÖRE AMERİKALI'LAR TÜRK BALIĞINI ÇOK SEVDİ
Sektörün ABD pazarında payını artırmak için yıllardır mücadele verdiğini belirten İstanbul Su Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Türkiye Su Ürünleri sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, “Bu çabaların meyvelerini toplamaya başladık. ABD’ye ihracatımız, her yıl istikrarlı bir şekilde artarak 25 milyon dolara ulaştı. 2017 yılında bu rakamın daha da artması için sektör olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Kızıltan “Kültür balığı daha çok tercih ediliyor”
Ege Su ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan ise kültür balıkçılığında tüm üretim aşamalarının takip edilebilir olması ve üretimde sağlığa zararlı hiçbir madde kullanılmaması nedeniyle Amerikalı tüketicilerin kültür balığını daha çok tercih ettiğini belirterek, “Özellikle levrek balığına yoğun ilgi var. Önümüzdeki yıllarda bu pazardaki konumumuz çok daha fazla güçlenecek” şeklinde konuştu.
KOMŞU'DA BİLE BALIK KALMAYINCA YUNANİSTAN FUARDAN ÇEKİLDİ
Türk balıkçıların aç gözlülüğü yüzünden Ege'de balık bulmakta zorluk çeken Yunanistan bu yıl fuardan çekildi. Fuarı ziyaret eden Türkiye Boston Başkonsolosu Ömür Budak Türkiye'nin iddialı bir şekilde Amerika pazarına girmesi ile Yunanlıların pazardan silindiğini, hatta fuardan bile çekildiklerini ifade etti. Türk stantlarını fuara ev sahipliği yapan İstanbul Su Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan'ı Ahmet Tuncay Sagun ile tek tek ziyaret eden başkonsolos ihracatçılara Amerika pazarı ile ilgili de bilgiler verdi.
Bu yıl 37. kez düzenlenen Amerika'nın en önemli deniz ürünleri fuarı olarak bilinen Seafood Expo Kuzey Amerika'ya Türkiye Ulusal Katılımı bu yıl ikinci defa İstanbul Su ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından "Türkiye: Potansiyelini Keşfet" sloganı altında gerçekleştirildi.
Akuvatur Balıkçılık, Çamlı Yem Besicilik, Gümüşdoğa Balıkçılık, İlknak Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Group Sagun, Kılıç Deniz Ürünleri, Liman Entegre, Noordzee Deniz Ürünleri gibi sektörün önde gelen firmaları ile Su Ürünleri Tanıtım Grubunun stand açtığı fuarda; Levrek, Çipura, Alabalık, Taze ve Dondurulmuş Ürünler ile Marine Ürünleri sergilendi. Ayrıca geleneksel hale getirilen balık ikramı da büyük ilgi gördü. Aşçılar tarafından pişirilen Türk balık çeşitlerinden, Çipura ve Levrek ziyaretçilerce çok beğenildi.