KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş Ahmet Demirbaş, Afrin'deki sivillerin Türk ordusuna kapılarını açtıklarını ve kendilerine huzurla yaklaştıklarını söyledi.
Harekatta yaralanmasının ardından Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen 3 çocuk babası 29 yaşındaki Demirbaş, buradaki tedavisinin ardından memleketi Kayseri'ye döndü.
Gazi Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatanı korumak için harekata katıldığını ifade etti. Afrin'deki mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirten Demirbaş, şöyle devam etti:
Hain bir saldırı sonucu gazi olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Üs bölgesini aldık. Yüklü geldiler, kalabalıktılar. Şehit verdik, yaralı verdik, aldığımız üs bölgesini vermedik. Can verdik, geri adım atmadık. Türk milleti olarak bizim gidecek yerimiz yok. Biz gittiğimiz yerde kanımızı döküp bayrağımızı dikiyoruz. Oraya da kanımızı döktük, bayrağımızı diktik." dedi."Oradaki sivil halk bizi görünce rahatlıyor"
Demirbaş, YPG/PKK'nın her zamanki gibi sivilleri kullandığını ve kendilerini sivil halkla tehdit ettiğini aktardı. Afrin'de Türk ordusuna karşı güven duyulduğunu anlatan Demirbaş, şunları kaydetti:
"Oradaki sivil halk bizi görünce rahatlıyor. Kıyafetlerimizdeki Türk bayrağını görünce huzurun geldiğini anlıyorlar. Kapılarını bize açıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah savaş ülkelerinde biter, onlar da biz de huzura kavuşuruz. Onlar bizim Müslüman kardeşimiz. Her zaman yanlarındayız."