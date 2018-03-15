Türk doktorlardan Sudan'da 100 ameliyat

HARTUM(AA) - "Sağlık Haftası" dolayısıyla Sudan'ın başkenti Hartum'daki Esnan Hastanesi'nde yapılan ameliyatlara, Sağlık Bakanlığı ve Bezmialem Üniversitesinde görevli 8 doktor katılıyor.

Plastik ve rekonstrüktif cerrahisi, kulak-burun-boğaz ile anestezi uzmanlarından oluşan Türk doktor heyeti, 2 ila 15 yaşlarındaki Sudanlı çocukları ameliyat ediyor. Yarık dudak ve damak ağırlıklı olan operasyonların 16 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Arif Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Mart'ta başlayan ameliyatların başarıyla devam ettiğini söyledi.

Sağlık Haftası kapsamında Sudan'a geldiklerini ifade eden Çetin, "Her iki ülke arasındaki köklü kültürel mirasın gelecek nesillere taşınması gayretindeyiz. Sudan'a gelen doktorlarımız sadece ameliyat gerçekleştirmiyor, aynı zamanda tecrübelerini de meslektaşlarına aktarıyor." dedi.

Çetin, Türkiye ile Sudan'ın sağlık alanındaki ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını belirterek şöyle devam etti:

"Sudan ile sağlık ilişkilerimiz yeni başlamadı. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığımız Güney Darfur eyaletine bağlı Nyala kentinde 150 yataklı bir hastane işletiyor. Orada 50'den fazla sağlık personelimiz görev yapıyor ve binlerce insana sağlık hizmeti veriyor. Türkiye, Afrika'nın birçok yerinde olduğu gibi Sudan’da da insanlara umut olmaya devam edecek."

Çetin, iki ülke arasındaki sağlık turizmine de dikkat çekerek her yıl 100 Sudanlının Türkiye’de ücretsiz tedavi edildiğini, kurulacak şehir hastaneleriyle potansiyelin daha çok artacağını dile getirdi.

"Türk doktorlar hayallerimizi gerçekleştirdi"

Ameliyat edilen hastalardan 14 yaşındaki Kemal Yusuf Abdullah, "İki yıl önce bir kaza sonucu çenemde problem meydana gelmişti. Maddi imkansızlıklardan dolayı ameliyat olamadım. Allah’a çok şükür Türkiye’nin bu projesinden yararlandık. Türk doktorlar hayallerimizi gerçekleştirdi." diye konuştu.