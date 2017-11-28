Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
102068
ALTIN
164.730
DOLAR
3.9550
STERLİN
5.2997
EURO
4.6906
Galatasaray'dan gol yağmuru
Galatasaray'dan gol yağmuru
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur 5 maçla başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur...
Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini aldı
Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini aldı
Kadınlar Türkiye Kupası finalleri Mardin'de yapılacak
Kadınlar Türkiye Kupası finalleri Mardin'de...
Anadolu Efes farklı kazandı
Anadolu Efes farklı kazandı

Türk dönerci Almanya'da kahraman ilan edildi

Almanya'daki Türk dönerci Demir, Altena Belediye Başkanı Hollstein'ın boğazını kesmek isteyen saldırganı babasının yardımıyla etkisiz hale getirerek hayatını kurtardığı olayla ülkede kahraman ilan edildi.

Türk dönerci Almanya'da kahraman ilan edildi

Almanya'daki Türk dönerci Demir, Altena Belediye Başkanı Hollstein'ın boğazını kesmek isteyen saldırganı babasının yardımıyla etkisiz hale getirerek hayatını kurtardığı olayla ülkede kahraman ilan edildi.

28 Kasım 2017 Salı 21:55
Türk dönerci Almanya'da kahraman ilan edildi

ALTENA (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein'ın boğazını kesmek isteyen saldırganı durdurup hayatını kurtaran Ahmet Demir (27), ülkede kahraman ilan edildi.

Dün akşam dönerci dükkanında saldırıya uğrayıp boynundan yara alan Hollstein, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

İşlettikleri restoranda babası Abdullah Demir (59) ile saldırganı durduran ve belediye başkanının hayatını kurtaran Ahmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saat 20.00 sıralarında annesi ve babasıyla restoranda çalışırken Belediye Başkanı Hollstein'ın içeri girdiğini söyledi.

Belediye başkanının eve götürmek için paket olarak iki döner istediğini belirten Demir, daha önceden tanıştığı Hollstein ile sohbete başladıklarını bildirdi.

Demir, şöyle devam etti:

"10-15 dakika sonra içeri o şahıs girdi. Normal şekilde geldi, sarhoş filan değildi, bir döner istedi. Ben hem çalışıyordum hem belediye başkanıyla sohbete devam ettim. Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini ancak başka bir tarihe ertelendiğini söyledi. Saldırgan bunu duyunca tuhafça bakıp kendisine belediye başkanı olup olmadığını sordu. Belediye başkanı ise 'evet' dedi. Benim arkam dönüktü, önümü döndüğüm an bıçağı çıkardı."

"Boğazını kesmek istedi"

Saldırı anını anlatırken bile hala olayın etkisinden kurtulamadığını aktaran Demir, zanlının çıkardığı bıçağın en az 30 santimetre olduğunu dile getirdi.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Hemen sol eliyle boğazını doladı ve sağ elindeki bıçakla boğazını kesmek istedi. Belediye başkanı o an kendini korumaya çalıştı ancak bıçak boğazını 10-15 santimetre kadar kesti. Bende o an sakin olun diye bağırdım ama adam dinlemedi ve kesmeye çalıştı. O an hemen daldım, elini tuttum bıçağı uzak tutsun diye. Sesleri duyan babam annemle hemen içeri girdi. Babam da geldi ve mecbur keskin yerinden tutarak saldırganın elinden bıçağı almaya çalıştı. Babamın eli kesildi. Adam çok kuvvetliydi ilk anda bıçağı almayı başaramadık. Babam adamın parmağını geriye doğru kıvırınca saldırgan bıçağı bıraktı. Bıçak yere düşünce ben adamın boğazına sarıldım, bu arada üçümüz hala boğuşmaya devam ediyorduk."

Demir, o an annesine seslenerek 10 metre yanlarındaki polis karakoluna giderek yardım çağırmasını isteğini belirterek,, "Annemin Almancası çok iyi olmadığı için karakola koşup 'bıçakla kesiyor' diyebilmiş. Bir kadın polis koşarak geldi, gördü ki durum vahim, hemen silahını çıkarıp saldırgana doğrulttu. Ardından birkaç polis daha geldi, sonra hepimiz birlikte tutup adamı etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

Merkel'den kınama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki diğer politikacılarla birlikte saldırıya uğrayan Altena Belediye Başkanı Hollstein'a geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, saldırıyı kınadı.

Muhabir: Mesut Zeyrek

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAltenaAndreas HollsteinBelediye BaşkanıDünyaKahramanSaldırıTürk Dönerci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NN Group'tan 431 milyon avro faaliyet karı
NN Group'tan 431 milyon avro faaliyet karı
Türk Telekom ofislerine gidenlere fidan veriliyor
Türk Telekom ofislerine gidenlere fidan veriliyor
New York borsası rekorlarla kapandı
New York borsası rekorlarla kapandı
'DEAŞ'ı topraklarımızda askeri olarak bitirdik'
'DEAŞ'ı topraklarımızda askeri olarak bitirdik'
Trump'tan Kuzey Kore'ye füze tepkisi
Trump'tan Kuzey Kore'ye füze tepkisi
Güney Sudan'da sığır hırsızları hayvancılık yapan kabileye saldırdı: 40 ölü
Güney Sudan'da sığır hırsızları hayvancılık yapan kabileye saldırdı: 40 ölü
FETÖ'nün OMÜ yapılanması davasında hapis cezası
FETÖ'nün OMÜ yapılanması davasında hapis cezası
'Libya'daki seçimler 2018 yılında yapılacak'
'Libya'daki seçimler 2018 yılında yapılacak'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim