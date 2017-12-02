'Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü' Erşad Salihi'ye verildi

İSTANBUL (AA) - "Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü"nü, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşad Salihi aldı.

Prof. Dr. Turan Yazgan'ın vefatının 5. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde düzenlenen törende, Yazgan'ın hayatının anlatıldığı video sunumu yapıldı.

Ödülü alan Salihi, "Türk Dünyası'nın Kanayan Yarası Türkmeneli" başlıklı konuşmasında, Türkmenlerin belki de tarihin en kritik sürecini yaşadığını ve bu sürecin bir varoluş mücadelesi olduğunu anlattı.

Salihi, "Türkmen halkı silahlı grupların baskısı ile büyük devletlerin güç mücadelesi arasında bir var olma mücadelesi veriyor. Bugün bu mücadelenin bir neferiyiz. Halkımıza önderlik etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Telafer'den Mendeli'ye kadar savaşın ve şiddetin izleri her köşede görülebilir. Bu olaylarda yüzlerce şehit verdik. Askerlerimiz, akıncılarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız hatta çocuklarımız bombalarla, silahlarla ya da kaçırılarak öldürüldü.Direniyoruz, gelecekte de direneceğiz." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ün, Türkmenlerin yaşadığı toprakları harabeye çevirdiğini, Tuzhurmatu'nda Türkmen köylerinin çoğunun yıkıldığını, halkın geri almak ve DEAŞ saldırılarına direnmek için çok uğraştığını belirten Salihi, "DEAŞ Kerkük'e çok defa saldırdı, her seferinde Türkmenlerin mahalleleri ilk hedef oldu. Kerkük direndi ama bu direnç pahalıya patladı." ifadelerini kullandı.

DEAŞ terör örgütünü bahane eden Peşmerge'nin, Kerkük'e uzun süre yerleştiğini söyleyen Salihi, sözlerini, "Bir ülküsü olmayan bir millet sadece yaralandığıyla kalır. Bizce Türkmeneli bir bütündür." diye tamamladı.

Programa, Yazgan'ın eşi Gülen Yazgan ile oğlu ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan ile İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: Halis Akyıldız