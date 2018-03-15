Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117183
ALTIN
164.960
DOLAR
3.8925
STERLİN
5.4415
EURO
4.8049
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne...
İngiliz takımları 'Devler Ligi'ne tutunamadı
İngiliz takımları 'Devler Ligi'ne tutunamadı
FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri değişmedi
FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri...
Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi
Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi
Fatih Terim'in 54. derbi heyecanı
Fatih Terim'in 54. derbi heyecanı

"Türk gayrimenkul sektörü MIPIM'de güç gösterisi yaptı"

- Halk GYO Genel Müdürü Yetgin: - "Türkiye 250 kuruluşla MIPIM'de güç gösterisi yaptı. Ekonomik reformlar ile özel sektöre sunulan teşvik ve desteklerin artırıldığı bu dönemin yıldızı Türk gayrimenkul sektörünün gücünü MIPIM'de de sergilemekten çok mutluyuz"

"Türk gayrimenkul sektörü MIPIM'de güç gösterisi yaptı"

- Halk GYO Genel Müdürü Yetgin: - "Türkiye 250 kuruluşla MIPIM'de güç gösterisi yaptı. Ekonomik reformlar ile özel sektöre sunulan teşvik ve desteklerin artırıldığı bu dönemin yıldızı Türk gayrimenkul sektörünün gücünü MIPIM'de de sergilemekten çok mutluyuz"

15 Mart 2018 Perşembe 15:13

İSTANBUL (AA) - Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Türkiye'nin 250 kuruluşla MIPIM'de güç gösterisi yaptığını belirterek, "Ekonomik reformlar ile özel sektöre sunulan teşvik ve desteklerin arttırıldığı bu dönemin yıldızı Türk gayrimenkul sektörünün gücünü MIPIM'de de sergilemekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yetgin, yaptığı yazılı açıklamada, yabancı yatırımcıları, Türkiye'de modern kent yaşamının gelişimi ve yaşanabilir alanlar oluşturulmasına dönük çalışmalar konusunda bilgilendirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin üretken ekonomisi ve marka şehirleriyle uluslararası yatırımcıların gözdesi olduğunu dile getiren Yetgin, şunları kaydetti:

"Sağlık, turizm, konut, AVM ve altyapı alanlarında binlerce yatırımcı MIPIM'de buluştu. Uluslararası ölçekte yeni yatırım fırsatlarının değerlendirildiği bu buluşmada Türk şirketlerinin yanı sıra şehirlerimiz ve ilçelerimiz de önemli bir katılım gösterdi. Türkiye yüksek büyüme performansıyla, gelişmekte olan ülke ekonomileri için önemli bir rol model. Ekonomik reformlar ile özel sektöre sunulan teşvik ve desteklerin arttırıldığı bu dönemin yıldızı Türk gayrimenkul sektörünün gücünü MIPIM'de de sergilemekten çok mutluyuz."


- Halk GYO İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesini tanıttı


İstanbul'un turistik ve kültürel cazibe unsurlarının yanında, küresel bir finans merkezi olmaya aday profiliyle uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Yetgin, şunları söyledi:

"Başta finans dünyasının stratejik merkezlerinden biri haline gelen İstanbul olmak üzere, gelişen kent yaşamı Türkiye’nin marka değerini daima yukarı taşıyor. Halk GYO olarak en büyük paydaşlarından biri olduğumuz ve çalışmaları devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi de MIPIM’de büyük ilgi görüyor. 34 ve 46 katlı iki ofis kulesi ile 8'er katlı üç ticari binanın inşasını sürdürdüğümüz proje kapsamında yeni bağlantılar kuruyoruz. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi ve hayata geçirdiğimiz diğer tüm gayrimenkul projeleriyle HALK GYO marka gücünü daha da yukarı taşıyacağız."

Anahtar Kelimeler:
Feyzullah YetginHalk GYOMIPIM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün Marmara Üniversitesi yapılanması davasında karar
FETÖ'nün Marmara Üniversitesi yapılanması davasında karar
Mehmed Kısakürek: Üstad simsarlığına çıkanlarla aynı yekün çizgisi altında toplanmak istemedim
Mehmed Kısakürek: Üstad simsarlığına çıkanlarla aynı yekün çizgisi altında toplanmak istemedim
'İyileşir iyileşmez Afrin'deki arkadaşlarımın yanına döneceğim'
'İyileşir iyileşmez Afrin'deki arkadaşlarımın yanına döneceğim'
'Binlerce Mehmetçik şiirinden benimkinin seçilmesi gurur vesilesi'
'Binlerce Mehmetçik şiirinden benimkinin seçilmesi gurur vesilesi'
Mersin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Mersin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
PYD/PKK destekçileri, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti
PYD/PKK destekçileri, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti
Cinderes'te terörün izleri siliniyor
Cinderes'te terörün izleri siliniyor
Devrim Erbil'in 'Sanal Devrim'i ilk kez başkentte
Devrim Erbil'in 'Sanal Devrim'i ilk kez başkentte

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim