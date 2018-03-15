"Türk gayrimenkul sektörü MIPIM'de güç gösterisi yaptı"

İSTANBUL (AA) - Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Türkiye'nin 250 kuruluşla MIPIM'de güç gösterisi yaptığını belirterek, "Ekonomik reformlar ile özel sektöre sunulan teşvik ve desteklerin arttırıldığı bu dönemin yıldızı Türk gayrimenkul sektörünün gücünü MIPIM'de de sergilemekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yetgin, yaptığı yazılı açıklamada, yabancı yatırımcıları, Türkiye'de modern kent yaşamının gelişimi ve yaşanabilir alanlar oluşturulmasına dönük çalışmalar konusunda bilgilendirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin üretken ekonomisi ve marka şehirleriyle uluslararası yatırımcıların gözdesi olduğunu dile getiren Yetgin, şunları kaydetti:

"Sağlık, turizm, konut, AVM ve altyapı alanlarında binlerce yatırımcı MIPIM'de buluştu. Uluslararası ölçekte yeni yatırım fırsatlarının değerlendirildiği bu buluşmada Türk şirketlerinin yanı sıra şehirlerimiz ve ilçelerimiz de önemli bir katılım gösterdi. Türkiye yüksek büyüme performansıyla, gelişmekte olan ülke ekonomileri için önemli bir rol model. Ekonomik reformlar ile özel sektöre sunulan teşvik ve desteklerin arttırıldığı bu dönemin yıldızı Türk gayrimenkul sektörünün gücünü MIPIM'de de sergilemekten çok mutluyuz."

- Halk GYO İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesini tanıttı





İstanbul'un turistik ve kültürel cazibe unsurlarının yanında, küresel bir finans merkezi olmaya aday profiliyle uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Yetgin, şunları söyledi:

"Başta finans dünyasının stratejik merkezlerinden biri haline gelen İstanbul olmak üzere, gelişen kent yaşamı Türkiye’nin marka değerini daima yukarı taşıyor. Halk GYO olarak en büyük paydaşlarından biri olduğumuz ve çalışmaları devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi de MIPIM’de büyük ilgi görüyor. 34 ve 46 katlı iki ofis kulesi ile 8'er katlı üç ticari binanın inşasını sürdürdüğümüz proje kapsamında yeni bağlantılar kuruyoruz. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi ve hayata geçirdiğimiz diğer tüm gayrimenkul projeleriyle HALK GYO marka gücünü daha da yukarı taşıyacağız."