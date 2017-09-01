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Türk Kızılayı, 125 bin hisselik vekaleten kurban kesimlerine başladı

Kızılay, 125 bin hisselik vekaleten kurban kesimlerine, yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında, yurt dışında ise 33 ayrı ülkede başladı.

Türk Kızılayı, 125 bin hisselik vekaleten kurban kesimlerine başladı

Kızılay, 125 bin hisselik vekaleten kurban kesimlerine, yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında, yurt dışında ise 33 ayrı ülkede başladı.

01 Eylül 2017 Cuma 14:44
Türk Kızılayı, 125 bin hisselik vekaleten kurban kesimlerine başladı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayının 125 bin hisselik vekaleten kurban kesimlerine, yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında, yurt dışında ise 33 ayrı ülkede başladığı bildirildi.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverler, Kızılay'ın 2017 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'na yoğun ilgi gösterdi. Kampanya 125 bin hisse kurban vekaletiyle sonlandırıldı.

Yurt içi için vekaletlerini veren hayırseverlerin kurbanları, Et ve Süt Kurumunun Türkiye genelindeki kombinalarında kesilmeye başlandı. Yurt dışı için vekaletlerini Kızılaya veren hayırseverlerin kurbanları ise Balkanlarda 7 ülkede, Afrika'da 13 ülkede, Asya'da 6 ülkede, Orta Doğu'da 5 ülkede ve KKTC'deki kesim işlemlerinden sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İslami ve insani şartlara uygun biçimde, din görevlilerinin ve noter vekillerinin eşliğinde kesimine başlanan kurbanlıkların seçimi veteriner hekimlerce yapıldı. Kurbanlıklar kesilirken vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunuyor.

Bu yıl da "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla kampanya yürüten Kızılay, amacına uygun olarak kesilen Türkiye'deki kurbanların etlerini gelecek günlerde kıyma ve kuşbaşı kavurma konservesi haline getirecek. İşlem tamamlandıktan hemen sonra kurban eti konserveleri, Kızılayın ülke geneline yayılmış şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca dağıtılacak.

Kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili bilgi vekalet sahiplerine anlık olarak bilgi veriliyor. Ayrıca, kurban kesim aşamaları videoyla kayıt altına alınıyor.

Kızılay Genel Başkanı Kınık'ın açıklaması

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye'nin, milletin, Anadolu'nun paylaşma duygularını o insanlarla birlikte şenliğe dönüştüreceklerini belirterek, "Kurban bir ibadet ve Cenab-ı Hakka yakınlaşmaktır. Hem de iyiliği, dertleri, acıları paylaşmaktır. Mahzun sofraları şenlendirmektir. İnşallah Türkiye genelinde ve 33 ülkede kestiğimiz kurbanlarla bütün bağışçılarımızın vekaletlerini yerine getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nı sadece Türkiye için değil Afrika başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanlara yardım etmek adına bir fırsat olarak gördüğünü aktaran Kınık, "Hayır sahiplerinin Allah hayırlarını kabul etsin. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Etem Geylan

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