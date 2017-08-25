Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109894
ALTIN
143.979
DOLAR
3.4762
STERLİN
4.4575
EURO
4.1078
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli...
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak

Genel Başkan Kınık, "Türk Kızılayı ramazan ayından bu yana 13 milyon insana gıda desteği verdi ve veriyor. Kurban Bayramı'ndaki hedefimiz ise 2 milyon insana insani yardım ulaştırmak olacak." dedi.

Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak

Genel Başkan Kınık, "Türk Kızılayı ramazan ayından bu yana 13 milyon insana gıda desteği verdi ve veriyor. Kurban Bayramı'ndaki hedefimiz ise 2 milyon insana insani yardım ulaştırmak olacak." dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 15:36
Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak

GAZİANTEP (AA) - Mehmet Akif Parlak - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurban Bayramı'nda hedeflerinin 2 milyon yoksula insani yardım ulaştırmak olduğunu söyledi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç kıtadaki 31 ülkede yardıma muhtaçların her zaman yanında olduklarını, hem yurt içinde hem de yurt dışında Kurban Bayramı bereketi yaşanması için büyük bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

Her yıl Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da "Kızılay Kurban Modeli" ile vekalet sahipleri adına kurban kesimi gerçekleştireceğini ifade eden Kınık, Türk Kızılayı için bayramların bir fırsat olduğunu aktardı.

Kınık, yurt dışındaki faaliyetlerini öncelerken silahlı çatışmanın yaşandığı, açlık ve kuraklıkla mücadele eden coğrafyaları seçtiklerini belirterek, Türk Kızılayının dünyada insani yardım konusunda ciddi başarılar elde ettiğini ve herkes tarafından takdir toplamış, Türkiye'nin gururu bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Hem insani yardım hem de sağlık yardımlarının yıl boyu devam ettiğini aktaran Kınık, "Bu çerçevede Suriye, Irak ve Somali gibi ülkeler yardım ağımızda mevcut. Son iki yıldır da kuraklığın vurmuş olduğu Doğu Afrika bölgesi ile Güney Sudan ve Yemen var. Bu bölgeye son iki yıldır yoğunlaştık." dedi.

"Hedef 2 milyon yoksula ulaşmak"

Kınık, Ramazan ve Kurban bayramlarında daha çok bağış yapıldığına dikkati çekerek, Türk Kızılayının her anlamda büyüdüğünü, bunun da Türkiye'nin büyümesi ile eşdeğer olduğunu dile getirdi.

Özellikle kuraklık ve yoksullukla boğuşan ülkelerdeki insanların, sadece Kurban Bayramı'nda yapılan yardımlar sayesinde et yiyebildiğini vurgulayan Kınık, şöyle devam etti:

"Türk Kızılayı ramazan ayından bu yana 13 milyon insana gıda desteği verdi ve veriyor. Kurban Bayramı'ndaki hedefimiz ise 2 milyon insana insani yardım ulaştırmak olacak. Ramazan ve Kurban bayramında toplam 15 milyon insanın Kızılayın bu desteğinden faydalanacağını söyleyebiliriz. Özellikle savaş bölgelerinde, Yemen başta olmak üzere açlığın vurmuş olduğu Güney Sudan gibi ülkelere gıda desteklerimiz sürüyor. Sağlık Bakanlığı ile beraber, bu bölgelerde aynı zamanda kolera salgını gibi bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olan çok büyük bir insan kitlesi var. Sadece Yemen'de 500 bin kolera vakası var. Dolayısıyla bunlara yönelik antibiyotik, sahra hastanesi, hijyen setleri ilave olarak sağlık temelli desteklerimiz oldu ve olacak."

Anahtar Kelimeler:
BağışDoğu AfrikaGaziantepInsani YardımKurban BayramTürk KızılayıTürk Kızılayı Genel Başkanı Kerem KınıkUgandaYardımYoksul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram tatilinde kazalara karşı radarlı önlem yapılacak
Bayram tatilinde kazalara karşı radarlı önlem yapılacak
'FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor'
'FETÖ'cüler siyasi amaçla davaları sulandırmak istiyor'
Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor
Facebook'un Almanya'da 10 bin hesabı silmesi eleştiriliyor
Kartal'da
Kartal'da "Deprem ve Yerinde Dönüşüm" çalışmaları
Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek:
Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek:
Darbeci albay Özçetin'den
Darbeci albay Özçetin'den "Roma'yı da biz yaktık" yanıtı
THY bugün 250 bin yolcu taşıyacak
THY bugün 250 bin yolcu taşıyacak
Üniversitelerde boş kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri başladı
Üniversitelerde boş kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim