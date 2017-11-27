Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Çöpe atılan ekmekle 80 devlet hastanesi yapabiliriz

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı, Kızılay ve Kızılhaç Dernekler Federasyonu Avrupa Başkanı Kerem Kınık, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından düzenlenen "İnsanlığın Yardım Eli Kızılay" başlıklı söyleşide konuştu.
Kınık, Kızılay'ın tarihçesini anlatarak, insani yardım, afet ve halk sağlığı alanlarında faaliyet gösterdiklerini hatırlattı."500 bin ton ekmek parasıyla biz her yıl 80 devlet hastanesi yapabiliriz"
Dünyadaki en önemli sorunlardan birisinin mültecilik olduğunu dile getiren Kınık, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 65 milyon insanın savaşlar sebebiyle evlerini terk ettiğini, son yıllarda Avrupa'ya ulaşmak isteyen yaklaşık 5 bin kişinin ise denizde boğularak hayatını kaybettiğini kaydetti.
Dünyadaki yardımda muhtaç bölgeler ve sorunlardan bahseden Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kızılay'ın "Güvenli Yaşam Kültürü Hizmetleri" projesi hakkında bilgiler veren Kınık, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Kızılay'ın yaygın şube ağıyla beraber bu konuda bir seferberlik başlattıklarını kaydetti.
İlk ve orta öğretimdeki 18 milyon öğrenciyle birlikte sistematik bir eğitim seferberliği başlattıklarını aktaran Kınık, projeye ilişkin şunları söyledi:
"Güvenli Yaşam Kültürü olağanüstü durumlarda ve afetlerde kendi başımıza ayakta kalabilecek temel becerileri kazanabilme veya bu anlamda zarar görmüş, etkilenmiş topluluklara profesyonel destek gelene kadar ilk yardım, temel arama kurtarma noktasında davranış ve beceri geliştirme çalışmasıdır. 33 eğitim/sertifikasyon merkezimiz var ve bunları 821 ilimizin tamamı ile nüfusu 100 binin üzerinde olan her mülki noktada oluşturmak için çalışıyoruz."
Kızılay'ın mali yapısı ve bütçesi hakkında da bilgiler veren Kınık, "2014 yılında 1,5 milyar olan bütçemizi bu yıl 3,2 milyara yükselttik. Sayın Maliye Bakanımız duymasın ama 2018 bütçemizi 5,5 milyar TL civarında bağlayacağız. Bunlar tamamen uluslararası fonlar, Kızılay maden suyu gibi kendi geliştirmiş olduğumuz iktisadi işletmelerimiz ve bağışlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.
Muhabir: Mücahit Türetken