Türk Kızılayı, Yemen'de 62 ton un dağıtımı yaptı

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Türk Kızılayı'nın Yemen'in El-Hudeyde kentindeki şiddet olaylarından kaçarak Aden ve Ebyen kentlerine gelen iç göçmenlere 62 ton un dağıttığı bildirildi.
Söz konusu unların Temmuz ayında Aden limanına 10 bin ton malzeme ile gelen Türk gemisinin getirdiği yardımların bir parçası olduğunu söyleyen Aydın, önümüzdeki günlerde diğer şehirlerde de yardımların süreceğini ifade etti.
Tuhame Kalkınma Kurumu Başkanı Muhammed Salim, Yemen'in çeşitli kentlerinde yaptığı insani yardım çalışmalarından ve ihtiyaç sahiplerine verdiği destekten ötürü Türk Kızılayı'na teşekkür ederek, Türkiye'nin sadece Yemen'de değil dünyanın her yerinde mazlum halklara yardım konusunda öncü olduğunu belirtti.
Muhabir: Zeynep Hilal Karyağdı