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Türk Kızılayından Kosova'da insani yardım

Türk Kızılayı ve Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova'daki ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Türk Kızılayından Kosova'da insani yardım

Türk Kızılayı ve Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova'daki ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

28 Mart 2018 Çarşamba 23:37
Türk Kızılayından Kosova'da insani yardım

PRİZREN/MAMUŞA (AA) - Türk Kızılayı ve Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı iş birliğiyle, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren ve Mamuşa'da ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım dağıtıldı.

Türkiye'den getirilen 2 tır muhtelif giyim, tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi malzemeler, çocuk oyuncakları ile bin adet gıda kolisi içeren yaklaşık 80 bin avro değerindeki yardımlar, daha önce Kosova Kızıl Haç yardımıyla Prizren ve Mamuşa'da belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Mamuşa'daki yardım dağıtımına Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın yanı sıra bazı Türk yardımlaşma kuruluşu ve Türk Temsil Heyeti temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki ihtiyaç sahipleriyle birlikte paylaşım yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tan da projelerini, 19 ülkedeki yardım ekipleriyle tüm dünyaya ulaştırdıkları gibi kardeş ülke Kosova'da da bu etkinliklerini gerçekleştirmeye çalıştıklarına işaret ederek, Türk Kızılayının 1999 yılından beri Kosova'nın yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurguladı.

Prizren'de yardım dağıtımı

Türk Kızılayı ve Türk Temsil Heyeti Başkanlığı temsilcileri, Prizren şehrinde de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Prizrenli Taduşka ailesinin 28 yaşındaki engelli çocuğuna Türk Kızılayı tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Duyduğu mutluluğu paylaşan anne Hadiye Taduşka, "Türk Kızılayına çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah yardımlar hep böyle devam eder." dedi.

Türk Kızılayının yardım dağıttığı bir başka Prizrenli aile de Berişa ailesi oldu.

Türkiye'nin sağladığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Lebibe Berişa, "Bizlere yardım ettiniz. Bu yardımlara vesile olanlara Allah iyilikler nasip etsin." diye konuştu.

Türk Kızılayının, Kosova'nın farklı şehirlerinde yardım dağıtımlarına devam edeceği de ifade edildi.

Muhabir: Sibel Vezaj, Furkan Abdula


Anahtar Kelimeler:
DünyaKosovaMamuşaPrizrenTürk Kızılayı
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