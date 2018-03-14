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Türk komutanlardan Filistinli asker ve polislere eğitim

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu, "Bu askeri eğitimle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2009'dan bu yana 650 Filistinli asker ve polisi eğitmiş oldu." dedi.

Türk komutanlardan Filistinli asker ve polislere eğitim

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu, "Bu askeri eğitimle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2009'dan bu yana 650 Filistinli asker ve polisi eğitmiş oldu." dedi.

14 Mart 2018 Çarşamba 17:49
Türk komutanlardan Filistinli asker ve polislere eğitim

ERİHA (AA) - Türk komutanlar tarafından eğitilen 45 Filistinli asker ve polis düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bulunan Filistin Askeri Eğitim Enstitüsü'nde iki Türk komutan tarafından verilen iki haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan Filistinli asker ve polisler sertifikalarını Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun elinden aldı.

Filistin Askeri Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen sertifika törenine Filistinli askeri yetkililer ve Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu çalışanları katıldı.

2009'dan bu yana 650 Filistinli asker ve polis eğitildi

Büyükelçi Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Filistin halklarının tarihsel ve kültürel bağlarına dikkati çekerek, "Türkiye her daim adil Filistin davasına destek vermiştir ve Filistinlilerin bağımsız tam egemen devletlerini kurma, barış, güven ve onurla yaşama çabalarına destek vermeye devam edecektir." dedi.

ABD ile koordineli şekilde 2009'dan bu yana yürütülen askeri eğitime işaret eden Türkoğlu, "Bu askeri eğitimle beraber Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2009'dan bu yana 650 Filistinli asker ve polisi eğitmiş oldu." diye konuştu.

Çok sayıda Filistinli asker ve polisin de Türkiye'de eğitildiğini aktaran Türkoğlu, "Türkiye olarak, güvenlik güçlerimizin gelecekte Filistinli ortaklarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurgulamak isteriz." şeklinde konuştu.

Filistinli generalden Türkiye'ye teşekkür

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❮❯Türk komutanlardan Filistinli asker ve polislere eğitimTürk komutanlar tarafından eğitilen 45 Filistinli asker ve polis düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bulunan Filistin Askeri Eğitim Enstitüsü'nde iki Türk komutan tarafından verilen iki haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan Filistinli asker ve polislere düzenlenen sertifika törenine Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu (solda) katıldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )14.03.2018 Mostafa Alkharouf1 / 10

Öte yandan Filistin Güvenlik Güçleri Askeri Eğitim Heyeti Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Hilu da törende yaptığı konuşmada Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.

Tümgeneral Hilu, Türkiye'nin Filistin davasına ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına verdiği destekten övgüyle söz etti.

Gazze'de Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna dün düzenlenen saldırıyı hatırlatan Tümgeneral Hilu, güvenliği sağlamanın önemine işaret ederek "Türkiye'nin Filistin güvenlik güçlerine verdiği eğitimin önemine" dikkati çekti.

"Türk komutanların verdiği eğitim çok verimli"

Törenden sonra AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tümgeneral Hilu, "Türk komutanların verdiği eğitimin çok verimli geçtiğini" söyledi.

Şu ana kadar düzenlenen kurslarda eğitim gören Filistinli asker ve polislerin sayısının 650'ye ulaştığını belirten Hilu, önümüzdeki süreçte eğitimlerin devam etmesine ilişkin anlaşmalar yapıldığını aktardı.

"Sadece bu alanda değil tüm alanlarda bize sınırsız destek veren Türkiyeli kardeşlerimize teşekkür ederiz." diyen Tümgeneral Hilu, Filistin davasına ilişkin iki devletli çözümün önde gelen destekçilerinden olduğunu söylediği Türkiye'den Filistin halkının hedefinin gerçekleşmesi konusunda daha fazla destek beklediklerini dile getirdi.

Türk komutanlarla çalışmanın kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Tümgeneral Hilu, şöyle konuştu:

"Biz bir takım gibiyiz. Verdikleri önemli eğitimin gelecekte olumlu sonuçları olacaktır. Profesyonel ve ayrıcalıklı askerler. Biz de kendileri ile tüm konularda ayrıca istişarelerde bulunuyoruz."

Tören, Filistin Askeri Eğitim Enstitüsü önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafın ardından sona erdi.

Muhabir: Esat Fırat

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