Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
98756
ALTIN
191.901
DOLAR
4.6148
STERLİN
6.1607
EURO
5.3841
Futbolda 1. transfer dönemi 9 Haziran'da başlayacak
Futbolda 1. transfer dönemi 9...
Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın
Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın
Atletizmde Türkiye rekoru kırıldı
Atletizmde Türkiye rekoru kırıldı
Belçika'nın '2018 FIFA Dünya Kupası' kadrosu belli oldu
Belçika'nın '2018 FIFA Dünya Kupası'...
Türkiye 560. maçına çıkıyor
Türkiye 560. maçına çıkıy

Türk mühendislerin geliştirdiği mobil oyun dünya listesinde

TÜBİTAK'ın desteğiyle Ege Üniversitesi Teknopark nüvEGE Kuluçka Merkezinde bilgisayar mühendisi 2 arkadaşın geliştirdiği "Sling Drift" isimli oyun, dünyanın birçok ülkesinde en çok oynanan mobil oyun oldu.

Türk mühendislerin geliştirdiği mobil oyun dünya listesinde

TÜBİTAK'ın desteğiyle Ege Üniversitesi Teknopark nüvEGE Kuluçka Merkezinde bilgisayar mühendisi 2 arkadaşın geliştirdiği "Sling Drift" isimli oyun, dünyanın birçok ülkesinde en çok oynanan mobil oyun oldu.

05 Haziran 2018 Salı 12:36
Türk mühendislerin geliştirdiği mobil oyun dünya listesinde

İZMİR (AA) - Tezcan Ekizler - İzmirli bilgisayar mühendisi 2 arkadaşın geliştirdiği "Sling Drift" isimli oyun, kısa sürede dünyanın birçok ülkesinde ilgi gördü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okurken kelime oyunu geliştiren 26 yaşındaki Mert Can Kurum, okuldan mezun olduktan sonra bir süre farklı firmalarda mobil oyunlar üzerinde çalıştı.

Kurum, 4 ay önce TÜBİTAK desteğiyle Ege Üniversitesi Teknopark nüvEGE Kuluçka Merkezinde "Ruby Games" isimli yazılım şirketi kurdu.

İnternetten tanıştığı kendisi gibi bilgisayar mühendisi olan 29 yaşındaki Zeren Tolga Kaçar ile kısa sürede 10 farklı oyun geliştiren Kurum'un "Sling Drift" isimli mobil oyunu, ABD menşeli Tastypill ile yapılan anlaşmayla Android ve IOS işletim sistemlerinde yayına başladı.

Türk mühendislerin geliştirdiği mobil araba oyunu, 6 gün içinde dünyanın farklı ülkelerinde 4 milyon kişi tarafından indirildi. Oyun, 22 ülkede en çok oynanan ilk 10 arasına girdi. İlk 2 günde bir milyona yakın indirme alan Türk mobil oyunu, ABD, İngiltere, Kanada ve Almanya'da ise en çok oynanan oyunlar arasında yerini aldı.

"Tasarladığımız oyunu dünya oynuyor"

Mert Can Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin oynamasını istedikleri bir oyun geliştirme hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Oyunun prototipini 2 günde hazırladıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Günde yaklaşık 1 milyon kişi geliştirdiğimiz oyunu oynuyor. Böyle önemli bir hedefe çok kısa sürede ulaştığımızı düşünüyorum. Bizim yıllardır amacımız ve hayalimiz buydu. Tasarladığımız oyunu dünya oynuyor. Şirketi kurduğumuz ilk günden beri 'bir oyun yapalım tüm dünya oynasın' diyorduk. Çok gurur verici. Arkadaşlarımız ve tanımadığımız insanlar her gün oyunun skorunu yolluyor. Metroda giderken yanımızda oturanların bizim oyunumuzu oynadığına şahit oluyoruz. Onlara 'bu oyunu biz yaptık fikriniz varsa söyleyebilirsin' diyoruz."

"Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim"

Kaçar ise böyle bir çalışmanın içinde bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Çok daha iyi oyunlar yapmayı hedeflediklerini ifade eden Kaçar, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Herkesin parmakla gösterdiği firmada yaptığımız oyunlarla insanları eğlendirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 05.06.2018 10:26
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKTeknopark Kuluçka Merkezi NüvEgeTeknolojişirketSling DriftOyunMobil OyunGram GamesEge ÜniversitesiBilgisayarAraba Oyunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'nın göç politikası çıkmazda
Fransa'nın göç politikası çıkmazda
Terim ve TFF'den 'tazminat' itirazı
Terim ve TFF'den 'tazminat' itirazı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Hollanda'da iş başvurularında yabancılara ayrımcılık
Hollanda'da iş başvurularında yabancılara ayrımcılık
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı
THY, İzmir'den yurt dışı sefer başlatacak
THY, İzmir'den yurt dışı sefer başlatacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerde topu taca atma süreci bitmeli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerde topu taca atma süreci bitmeli
'EURO 2024 Türkiye'de düzenlenmeli'
'EURO 2024 Türkiye'de düzenlenmeli'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim