Türk oyun geliştiricilerden büyük başarı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk oyun geliştiriciler, dünyanın en büyük Modelleme, Simülasyon ve Eğitim Teknolojileri Konferansı'nda (I/ITSEC) önemli bir başarıya imza attı. Simsoft tarafından geliştirilen "MyStartup" isimli oyun, "Ciddi Oyun Yarışması"nda "en iyi mobil oyun" seçildi.

Oyunculara analiz, karar verme, planlama gibi gerçek hayatta yönetecekleri süreçleri, aynı kısıtlar altında, sanal ortamda gerçekleştirme imkanı sunan "ciddi oyunlara" ilgili son yıllarda artıyor.

"Ciddi oyun teknolojileri", eğitim, finans, savunma, sağlık, bilimsel araştırmalar, mühendislik, proje yönetimi, reklamcılık, satış/pazarlama gibi stratejik planlama ve karar verme süreçlerinin önem kazandığı alanlarda ciddi katkılar sağlıyor.

"Ciddi oyun", oyun geliştiricilerin ve oyunların yarıştığı ulusal ve uluslararası yarışmaların en önemli kategorileri arasında yer alıyor.

ABD'nin Orlando şehrinde gerçekleştirilen "I/ITSEC" kapsamında düzenlenen Serious Games Challenge (Ciddi Oyun Yarışması) da bu alandaki en prestijli yarışmalardan biri olarak gösteriliyor.

Simsoft tarafından tasarlanan "MyStartup" isimli oyun, bu yılki yarışmada dünyanın dört bir yanından katılan rakiplerin arasından sıyrılarak, "en iyi mobil oyun" seçildi.

Şirket, simülasyon sistemleri ve taktik oyun uygulamalarında sahip olduğu altyapı ve tecrübeyle sektörel bazda, ihtiyaca yönelik özelleştirilen "ciddi oyun" sistemleri geliştiriyor.

Farklı amaçlarla ve farklı ortamlarda kullanılabilecek senaryolar üreten, bunları ilgi çekici görseller ve modellerle destekleyerek bilgisayar oyunları üreten Simsoft, geliştirmekte olduğu altyapı sistemiyle gelecekteki oyun projelerinin daha hızlı ve gerçekçi şekilde üretilmesini amaçlıyor.

Gerçeği aratmayan piyasa koşulları

Simsoft Kurucu Ortağı Veysi İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MyStartup oyununun temelinde kendi girişimcilik tecrübelerinin yattığını söyledi.

Girişimciliğe başladıklarında aslında süreç içerisinde karşı karşıya kaldıkları birçok mekanizma hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını fark ettiklerini anlatan İşler, bu nedenle doğru iş fikrini seçme, bankalarla ilişkiler, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumların sunduğu desteklerden yararlanma, melek yatırımcı ve teknokent hızlandırma programlarına ulaşma, iş ilişkileri geliştirme gibi aşamalarda zaman zaman güçlükler yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'de girişimcilik konusunda son dönemde çeşitli eğitimler düzenlendiğini ancak bunlardan sınırlı sayıda kişinin yararlanabildiğini dile getirdi.

Gençler oyun aracılığıyla girişimcilikle tanışacak

İşler, oyun sayesinde liselerden başlayarak gençler arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını ve bu konuda doğru deneyimler biriktirilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Oyunun, girişimcilik konusundaki eğitim ve dersler için destek materyali olarak da kullanılabileceğini anlatan İşler, "Sonuçta ortaya girişimcilik eğitimini tamamlayan önemli bir simülatör çıkmış oldu. Yalnızca girişimcilik yapmak isteyenlerle sınırlı bir oyun olsun da istemiyoruz. Çünkü aklında girişimcilik olmayanlar için de bu konuda farkındalık yaratmak, teşvik edici olmak önemli." dedi.