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Türk sinemasına rekor destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasına 2017'nin ilk 8 ayında 42 milyon 485 bin liralık destek sağladı.

Türk sinemasına rekor destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasına 2017'nin ilk 8 ayında 42 milyon 485 bin liralık destek sağladı.

03 Eylül 2017 Pazar 12:20
Türk sinemasına rekor destek

ANKARA - BURCU ÇALIK (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türk sinemasına 2017'nin ilk 8 ayında 42 milyon 485 bin liralık destek sağlandı.

AA muhabirinin Sinema Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk sinema sektörünün gelişmesi amacıyla uzun metraj film, belgesel, senaryo, amatör yapım ve geliştirme gibi desteklerle kültürel etkinliklere 2005'ten bugüne sağlanan destekte artış görüldü.

Bakanlık, 2005'te uzun metrajlı filmler için 15 projeye 2 milyon 425 bin lira destek sağlarken, 2017'nin ilk 8 ayında bu miktar 30 proje için 25 milyon 600 bin liraya ulaştı. Uzun metrajlı film projelerine 2016'da 22 milyon 745 bin lira, 2015'te 20 milyon 885 bin lira, 2014'te ise 21 milyon 460 bin lira destek verildi.

Belgesel, senaryo, amatör yapım ve geliştirme proje desteklerinde ise 2017'de 166 proje için toplamda 6 milyon 540 bin liralık kaynak aktarımı gerçekleştirildi. Söz konusu alanlarda 2016'da 4 milyon 704 bin lira, 2015'te 4 milyon 417 bin lira, 2014'te ise 4 milyon 102 bin lira destek sağlanmıştı.

Kültürel etkinliklere 19 milyon lira aktarıldı

Türk sinemasının tanıtımına yönelik kültürel etkinliklere de maddi destek veren Bakanlık, bu kapsamda 2017'de toplam 86 etkinlik için 19 milyon 502 bin lira tutarında kaynak aktarımı yaptı.

Bu destek, 2016'da 17 milyon 501 bin lira, 2015'te 17 milyon 14 bin lira, 2014'te ise 13 milyon 161 bin lira olarak gerçekleşti.

Toplam destek miktarı 321 milyon liraya ulaştı

Bakanlığın söz konusu Türk sinemasında söz konusu alanlardaki projelere sağladığı toplam destek miktarları da rekor düzeye ulaştı. Verilere göre, 2017'nin ilk 8 ayında sinema sektörüne projeler ve kültürel etkinliklikler için 42 milyon 485 bin lira tutarında maddi destek verildi.

Bakanlık, Türk sinemasına 2016'da 46 milyon 146 bin lira, 2015'te 42 milyon 316 bin lira, 2014'te 38 milyon 724 bin lira destek sağlamıştı.

Sinema sektörüne 2005'ten bugüne kadar sağlanan toplam destek miktarı, 321 milyon 868 bin liraya ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
KÜLTÜR Ve Turizm BakanlığıKültür-sanatSinema Genel MüdürlüğüTürk Sineması
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