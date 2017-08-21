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Türk Telekom Akademi, Pazarlama Okulu'nu gençlere açıyor

- Türk Telekom Kariyer sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen yarışmaya katılıp "İdeal Pazarlama Profesyoneli"ni oluşturanlar arasından seçilecek 6 kişi, Türk Telekom Akademi Pazarlama Okulu'ndaki eğitimlerden faydalanacak

Türk Telekom Akademi, Pazarlama Okulu'nu gençlere açıyor

- Türk Telekom Kariyer sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen yarışmaya katılıp "İdeal Pazarlama Profesyoneli"ni oluşturanlar arasından seçilecek 6 kişi, Türk Telekom Akademi Pazarlama Okulu'ndaki eğitimlerden faydalanacak

21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:24
Türk Telekom Akademi, Pazarlama Okulu'nu gençlere açıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Akademi Pazarlama Okulu, kapılarını pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen gençlere açıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanlarının faydalandığı Türk Telekom Akademi bünyesindeki Pazarlama Okulu'nda genç profesyoneller ve üniversite öğrencilerine de eğitim verilecek.

Türk Telekom yöneticileri ile pazarlama uzmanlarının verdiği eğitimlerden faydalanmak isteyenlerin, 24 Ağustos'a kadar Türk Telekom Kariyer sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen yarışmaya katılıp "İdeal Pazarlama Profesyoneli"ni oluşturmaları yeterli olacak.

Başvuran adaylar arasından düşüncelerini en iyi şekilde ifade eden 3 üniversite öğrencisi ve 3 genç profesyonel, Türk Telekom Akademi Pazarlama Okulu'nun güz döneminde eğitim almaya hak kazanacak.


- Pazarlama alanının uzman isimleri Pazarlama Okulu'nda


Türk Telekom Akademi'nin kurumsal üniversite vizyonuyla tasarladığı, sınıf eğitimlerinin simülasyon ve proje çalışmalarıyla desteklendiği bir iş okulu olan Pazarlama Okulu, Türkiye'nin önde gelen, konusunda uzman pazarlama danışmanları ve eğitmenlerinin yanı sıra, Türk Telekom pazarlama yöneticilerinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Pazarlama Okulu'nun program koordinatörlüğü ise üniversite ve özel sektörde stratejik marka yönetimi üzerine çalışan eğitmen ve danışman Dr. Engin Baran tarafından yürütülüyor.

Türk Telekom Akademi Pazarlama Okulu Yarışması hakkında detaylı bilgi almak ve yarışmaya katılmak için "pazarlamaokulu.turktelekomakademi.com.tr" adresi ziyaret edilebilir.

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