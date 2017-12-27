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Türk Telekom Muud'da aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat arttı

- Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un, marka yenilemesi sonrasında aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat yükseldi

Türk Telekom Muud'da aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat arttı

- Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un, marka yenilemesi sonrasında aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat yükseldi

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:01
Türk Telekom Muud'da aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat arttı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un Muud markasıyla tanıtılan dijital müzik platformunun yenilenmesiyle aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat arttı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Muud, 4 milyon şarkılık yerli-yabancı şarkı arşivi ve yeni albümleri sunduğu yapısıyla 2017 yılında da dijital müzik sektöründe dikkati çekti.

Kullanıcılarına, farklı müzik türlerinde aradıkları şarkılara erişme ve müzik dinleme olanağı sağlayan Türk Telekom'un dijital müzik platformunda 2017 yılında müzikseverler en çok "İhanetten Geri Kalan" şarkısıyla Sezen Aksu'yu dinledi.

Çevrimdışı müzik dinleme imkanının dışında "mutlu, neşeli, hüzünlü, aşık, nostaljik, hareketli, sakin" gibi farklı ruh hallerine göre reklamsız ve yüksek kalitede müzik dinleme deneyimi sunan Muud'da, "en uzun süre zirvede kalanlar" listesinde Buray, Sıla ve Inna yer aldı.

2017 yılında Türk Telekom'un güçlü internet teknolojisi ile sunduğu müzik platformunda en çok dinlenenlerde Sezen Aksu'yu takip eden isimler ise "Sen Olsan Bari" şarkısıyla Aleyna Tilki ve "Yolla" şarkısıyla Tarkan oldu.

Platformda en çok dinlenen albümler listesinde ise Sezen Aksu'nun "Biraz Pop Biraz Sezen" albümü ilk sırada yer alırken, Buray'ın "Sahiden" albümü ikinci sırada yer aldı.

- En çok dinlenen yabancı sanatçı; Ed Sheeran

Türk Telekom, Eylül 2017'de yüksek kaliteli milyonlarca şarkı sunan müzik platformu Muud'u daha da güçlendirerek, müzikseverlerle buluşturdu.

Muud'una ve kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilmiş kullanıcıların sevdiği türlere göre şarkılar sanatçılar, etkinlikler, haberler kısacası müzikle ilgili her şeyi kullanıcılarına sunarak müzik dinleme deneyimini yeni teknolojilerle birleştirdi.

Türk Telekom'un, dijitalleşmeyle birlikte müzikseverlerin daha da artan beklenti ve taleplerine göre yenileyerek geliştirdiği müzik platformu Muud'un yeni yüzü kullanıcılar tarafından beğenildi. Büyük bir yeniliğe imza atarak müzik platformunun adını ve içeriğini değiştiren Türk Telekom'un, marka yenilemesi sonrasında aylık yeni kullanıcı sayısı 5 kat arttı.

Kullanıcılarına "moduna göre özgürce müzik" deneyimi sunan Muud, ayrıca müzik piyasalarına ait haberlerin ve şarkı listelerinin de yer aldığı bölümlere müzikseverler ilgi gösteriyor.

Müzikseverlerin, global anlamda da büyük ilgi gören şarkıları kolayca dinleme imkanı bulduğu Muud'da kullanıcıların en çok dinlediği yabancı sanatçı tüm dünyada oldukça popüler hale gelen "Shape of You" şarkısıyla Ed Sheeran oldu. Ed Sheeran'ı takip eden isim Rihanna olurken, en çok dinlenen yabancı grup ise Clean Bandit oldu.

Anahtar Kelimeler:
MuudTürk Telekom
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