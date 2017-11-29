Türk Telekom ofislerine gidenlere fidan veriliyor

SAMSUN (AA) - Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğünce ofislerine gidenlere ücretsiz fidan veriliyor.

Samsun Bölge Müdürü Baki Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşile ve ormana herkesin özlem duyduğunu, bu düşünceyle Türk Telekom ofislerinde vatandaşlara fidan hediye etmek istediklerini söyledi.

Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle Samsun'un yanı sıra bölgeye bağlı Amasya, Tokat, Sinop, Ordu ve Çorum'daki ofislerine gelen tüm müşterilerine farklı türlerdeki fidanları ücretsiz dağıttıklarını belirten Günay, ürün almasına bakılmaksızın herkese fidan verildiğine dikkati çekti.

Çalışmalarının Türkiye'ye örnek olmasını istediklerini dile getiren Günay, şunları kaydetti:

"Çalışmayla doğaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Daha önce bunu Amasya ve Sinop'da yapmıştık. Özellikle Amasya'da meyve türü ağaçlar istenmişti. Şimdi ise kara selvi, mavi selvi, dişbudak, çınar, akçaağaç ve defne türü fidanları dağıtmaktayız. Toplam 8 bin fidan dağıtıyoruz. Fidanların bir ay içinde tükeneceğini düşünüyoruz. 2018'de de projeyi sürdürmeyi istiyoruz. Müşterilerimizin fidanlarını alıp toprakla buluşturmalarını arzu ediyoruz."







