Türk Telekom, ONF'nin yönetiminde

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük eden, dünyanın sayılı açık platformlarından Open Networking Foundation'ın (ONF) yönetimine girdi.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom, dünyada yeni nesil iletişim teknolojileri alanında son derece önemli bir açık platform olan ABD merkezli ONF'nin yönetimine girdi. Google, AT&T, Deutsche Telecom, Verizon, Samsung, Dell, Intel ve Cisco gibi dünyanın önde gelen telekom ve teknoloji şirketleri ile birlikte Türk Telekom da ONF'nin oluşturduğu konsorsiyum içerisinde özel statülü iş ortağı olarak yönetim kurulunda yer alacak.

Türk Telekom, telekomünikasyon alanındaki global gelişmelere yön veren, yeni teknoloji geliştiren ve sektördeki dünya standartlarını belirleyen ONF'nin yönetimine giren ilk Türk şirketi oldu. Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Cengiz Doğan, ONF’de Türk Telekom adına yönetim kurulu üyesi olarak görev alacak. Doğan'ın yanı sıra Türk Telekom'dan 6 kişilik bir ekip de ONF'nin çeşitli komitelerinde yönetim kademelerinde görev alarak kurumun projelerine katkı sağlayacak.

Başta 5G ve ötesi teknolojiler olmak üzere iletişim ve bilişim sektörüne yönelik yeni ürün ve hizmet projeleri geliştiren ONF'nin 18 üyeden oluşan yönetim kuruluna giren Türk Telekom karar verici konumu ile bir yandan platformda aktif görev alarak çalışmalara yön verirken, diğer yandan yakından takip ettiği en son teknolojileri Türkiye'ye taşıyabilecek.

Stanford Üniversitesi öncülüğünde kurulan ve kar amacı gütmeyen ONF, özellikle telekom şirketlerinin donanım ve yazılım konusunda sınırlı sayıdaki tedarikçilere olan bağımlılığını azaltarak, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yeni teknoloji geliştirmeyi hedefliyor. Bu amaçla bünyesinde dünyanın önde gelen telekom ve teknoloji şirketlerini barındıran ONF, yeni teknolojilerin geliştirildiği önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.





- "Türkiye için çok önemli bir kazanım"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, Türk Telekom'un ONF'nin özel statülü ortaklarından biri olmasının sektör ve Türkiye açısından oldukça önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Doany, şunları kaydetti:

"ONF gerek bugüne kadar gerçekleştirdiği projeleri ve gerekse üyeleri açısından dünya telekom sektörünün şampiyonlar ligi olarak görülüyor. Böylesi bir dünya liginde yer almak elbette şirketimiz kadar ülkemize de büyük avantajlar getirecektir. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'nın da duyurduğu gibi Türk Telekom'un ONF'ye üyeliği ülkemizin yerli ve milli teknoloji üretimi ve ihracatı hedefine büyük katkı sağlayacaktır.

Zira ONF gibi önemli bir küresel ağın parçası olarak 5G, Yazılım Tabanlı Ağ (SDN) ve Sanallaştırma Teknolojilerinin tasarımı konusunda öncülük edecek ve bunları vakit kaybetmeden Türkiye'ye taşıyabileceğiz. Ayrıca, ONF üzerinden geliştirilen tüm yeni teknolojiler Türkiye'deki diğer operatörler ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlara da açık olacak ve çıktılarından onlar da faydalanabilecek."

Türk Telekom'un ONF içinde aktif bir rol üstleneceğine işaret eden Doany, "Şirketimizin önemli iştiraklerinden Argela ABD'deki yapılanması Netsia olarak bir süredir ONF'de innovator (yenilikçi) üye statüsü ile çok önemli projelerde yer aldı. ONF ile iş birliğimizi bir adım öteye taşıdık ve bundan sonraki süreçte Türk Telekom olarak ONF'nin yönetim kurulunda yer alacağımız gibi farklı komitelerinde ve projelerinde de yönetim kademelerinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Doany, ONF yönetim kurulunda yer almaktan gurur duyduklarını belirtti. Gelecek dönemde Türk Telekom'un ilgili ekiplerinin ONF'nin farklı organları içinde çeşitli görevler üstlenmek üzere ABD'ye gideceklerine değinen Doany, bu ekiplerin 5G ve SDN için yeni teknolojileri inşa etmenin yanı sıra know-how paylaşımı yapacaklarını ve diğer üyelerin sahip oldukları bilgi ve birikimlerini de Türkiye'ye taşıyacaklarını ifade etti.

ONF ve üyeleriyle sürekli etkileşim içinde olacaklarını, projeleri birlikte geliştirip, üretiminden test aşamalarına kadar birlikte yürüteceklerini kaydeden Doany, "Böylece dünya çapında teknoloji geliştirilen bir merkezin hem kalbinde hem de mutfağında yer alacağız" ifadesini kullandı.

ONF ve Stanford Üniversitesi Platform Laboratuvarı Yönetici Direktörü Guru Parulkar da "Türk Telekom'u bir ONF ortağı olarak aramızda görmenin büyük heyecanını yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Parulkar, Türk Telekom'un özel statülü ortak üye olarak ONF'nin yönetimine girmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk Telekom ve iştiraki Argela ile bir süredir birlikte çalışıyoruz ve SDN adaptasyonunda gösterdikleri ilerleme ile Open Network Operating System (ONOS) kontrollerinde gerçekleştirdikleri gelişmeden çok etkilendik. Artık Türk Telekom, Central Office Re-architected as a Datacentre (CORD) platformunu ve bu platformu oluşturan SDN, Network Functions Virtualization (NFV) ve Cloud teknolojilerinin benzersiz karışımını benimsemek için çalışmalarını hızlandırıyor.

Ayrıca bu ortaklıkla ONF ve Türk Telekom'un iş birliği önemli ölçüde artıyor. Türk Telekom'un kendi ağlarını başarılı bir şekilde dönüştürme yolculuğunda onlara destek vermeyi taahhüt ediyoruz."