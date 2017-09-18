Türk Telekom Prime'dan İstanbul Coffee Festival

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime, iletişim sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Coffee Festival’de kahve keyfini müzikle buluşturarak dev isimleri ağırlayacak.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom Prime, 4’üncü kez gerçekleştirilecek İstanbul Coffee Festivali’nde renkli sürprizlerle birlikte, müzik dünyasından dev isimleri ağırlayacak ve misafirlerine eşsiz bir festival deneyimi yaşatacak.

"Kat Kat Hayat" mottosuyla müşterilerine özel teklifler sunan Türk Telekom Prime geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşecek olan İstanbul Coffee Festival’inin iletişim sponsorluğunu üstlenerek, Prime üyelerini çeşitli özel fırsatlarla buluşturacak.

21-24 Eylül'de Küçükçiftlik Park’ta kahve keyfi ve eğlenceyi bir araya getirecek festival kapsamında, Türk Telekom Prime müşterileri, biletlerini yüzde 50 indirimle almakla kalmayacak, diğer katılımcılarla birlikte Türk Telekom Prime Lounge’daki ikram ve özel hediyelerle unutulmaz bir deneyim yaşama şansını elde edecek.



Etkinlik kapsamında kurulan deneyim alanında Türk Telekom’un platform özellikli dijital klavyesi TAMBU’yu keşfetme fırsatına sahip olacak olan katılımcılar, organizasyonun ana sahnesi olan İstanbul Coffee Festival Sahnesi’nde birbirinden özel müzik performanslarıyla eğlencenin tadına varacaklar.



İstanbul Coffee Festival Sahnesi’nde kahve tadını müzikle buluşturacak olan isimler arasında Deniz Tekin, Sufle, Emir Ersoy, Kalben, Gökcan Sanlıman, Bülent Ortaçgil ve Gripin gibi sanatçı ve sanatçı grupları yer alacak.





- Sanatçılar kahve tutkunlarıyla buluşacak





Açıklamada verilen bilgilere göre program akışı şöyle olacak:





İstanbul Coffee Festival Sahnesi Programı



21 Eylül Perşembe:



15.30-16.30 Deniz Tekin



16.30-17.30 Sufle





22 Eylül Cuma



15.30-16.30 Sufle



16.30-17.30 Emir Ersoy



18.30-20.00 Kalben







23 Eylül Cumartesi



16.30-17.30 Gökcan Sanlıman



18.30-20.00 Bülent Ortaçgil







24 Eylül Pazar



15.30-16.30 Deniz Tekin



18.30-20.00 Gripin

