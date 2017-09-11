Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109516
ALTIN
146.152
DOLAR
3.4053
STERLİN
4.4908
EURO
4.0813
Dokuz milyar avroluk futbol resitali başlıyor
Dokuz milyar avroluk futbol resitali...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü Ronaldo
Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü Ronaldo
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon

Türk Telekom teknoloji seferberliği için Giresun'da

- Türk Telekom'un "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliği Giresun'da devam etti

Türk Telekom teknoloji seferberliği için Giresun'da

- Türk Telekom'un "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliği Giresun'da devam etti

11 Eylül 2017 Pazartesi 17:05
Türk Telekom teknoloji seferberliği için Giresun'da

GİRESUN (AA) - Türk Telekom'un "Şimdi Senin Zamanın" sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı internet eğitimi programı kapsamında Giresunlu kadınlara, hayatlarını daha da kolaylaştıracak teknoloji eğitimi veriliyor.

Atatürk Meydanı'nda konuşlandırılan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırında, Giresunlu kadınlara temel internet kullanımı öğretiliyor. Eğitime çocuğuyla birlikte gelmek isteyen kadınların çocukları için tır yerleşkesinde portatif bir oyun parkı da kuruldu.

Teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı'nda verilecek eğitimlerde kadınlar, temel internet kullanımıyla başlayarak, sosyal medya ve e-devlet platformlarının kullanımı hakkında da bilgi sahibi oluyor.

Ayrıca, Skype ve Google Maps gibi farklı keşif ve iletişim uygulamalarının nasıl kullanılacağı da katılımcılarla paylaşılıyor.

Türk Telekom Akademi eğitmenleri tarafından verilen eğitimler, 25'er kişilik sınıflarda günde iki kez olmak üzere ikişer saatlik periyotlarda düzenleniyor.

Her bir eğitimin sonunda katılımcılara sertifika, bakım seti, Tivibu Go ve Türk Telekom Müzik üyeliği hediye ediliyor. Bunun yanı sıra her gün başarılı bir katılımcıya da tablet hediye edilecek.

Hattını Türk Telekom'a taşımak isteyen kadınlar ise ayrıca ücretsiz internet, haftada bir saat konuşma ve cihaz indirimlerinin sahibi olacak.


Anahtar Kelimeler:
GiresunTeknoloji SeferberliğiTürk Telekom
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nusaybin'de silah ve mühimmat bulundu
Nusaybin'de silah ve mühimmat bulundu
Etiyopya, yeni yıla umut ve korkuyla girdi
Etiyopya, yeni yıla umut ve korkuyla girdi
'Arakan'da durum etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi'
'Arakan'da durum etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi'
Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
DEAŞ, Deyrizor'u PKK/PYD'ye bırakıyor
DEAŞ, Deyrizor'u PKK/PYD'ye bırakıyor
Bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
YÖK'ten engelli öğrencilere 'YGS' müjdesi
YÖK'ten engelli öğrencilere 'YGS' müjdesi
Arakan'a yardım kampanyası başlatıldı
Arakan'a yardım kampanyası başlatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim