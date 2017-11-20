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Türk Telekom, teknoloji seferberliği için İstanbul'da

- 23-24 Kasım'da Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı'nda kadınlara teknoloji eğitimi verilecek

Türk Telekom, teknoloji seferberliği için İstanbul'da

- 23-24 Kasım'da Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı'nda kadınlara teknoloji eğitimi verilecek

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:58
Türk Telekom, teknoloji seferberliği için İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un başlattığı teknoloji seferberliği kapsamında, İstanbul Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı'nda kadınlara temel internet eğitimi verilecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin "Şimdi Senin Zamanın" mottosuyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin yeni durağı 23-24 Kasım'da İstanbul olacak.

Bu kapsamda, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'ndaki Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı'nda kadınlara hayatlarını kolaylaştıracak teknoloji eğitimi verilecek.

Teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı'nda verilecek eğitimlerde kadınlar, temel internet, sosyal medya ve e-devlet platformlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olacak. Ayrıca, Skype ve Google Maps gibi farklı keşif ve iletişim uygulamalarının nasıl kullanılacağı da katılımcılarla paylaşılacak.


- Eğitim sonunda sertifika ve hediye sunulacak


Türk Telekom Akademi eğitmenleri tarafından verilecek eğitimler, 25'er kişilik sınıflarda günde iki kez (10.00-12.00 ve 14.00-16.00) olmak üzere 2'şer saatlik periyotlarda düzenlenecek.

Eğitimin sonunda sertifika alacak katılımcılara bakım seti, Tivibu Go ve Türk Telekom Müzik üyeliği hediye edilecek. Ayrıca, her gün başarılı bir katılımcı da tablet kazanabilecek. Hattını Türk Telekom'a taşımak isteyen kadınlar ise ücretsiz internet, haftada bir saat konuşma ve cihaz indirimlerinin sahibi olacak.

Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar, "turktelekom.com.tr"den kayıt oluşturabilecek veya 0507 374 47 09 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabilecek.

Türk Telekom'un "www.seninzamanin.com" adı altında kadınlara özel oluşturduğu portalda, sağlıklı yaşam ve beslenme ipuçlarının yanı sıra annelere yönelik öneriler, pratik yemek tarifleri ve kültürel etkinlikler yer alıyor. Portalda ayrıca, iller için özel etkinlik takvimi de bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom
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