Türk Telekom ve Vestel’den yerli iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ve Vestel iş birliği ile Türk Telekom’a özel olarak Manisa Vestel City’de üretimi gerçekleştirilen Türk Telekom Venus V5 satışa sunuldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türk Telekom Venus V5’i yerli akıllı telefon portföyüne ekledi. Sadece Türk Telekom mağazalarında 999 TL’ye satışa kullanıcılara sunulan ve Türk Telekom müşterilerinin mobil, ev telefonu veya evde internet faturasına ek olarak alabilecekleri Türk Telekom Venus V5 ayrıca “Fırsat Bu Fırsat” mottosuyla peşin fiyatına 12 ay taksit gibi önemli avantajlarla birlikte kullanıcılarla buluşacak.





- "Kullanıcılara yerli bir akıllı cihaz sunmaktan dolayı gururluyuz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Türk Telekom Venus V5 ile ilişkin şunları kaydetti:

“Akıllı telefonlar özelinde Türk Telekom müşterilerine sunduğumuz fırsatlar, farklı segmentlerde ürünler ve önemli markalarla gerçekleştirdiğimiz özel iş birliklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Türk Telekom olarak Vestel ile birlikte kullanıcılara yerli bir akıllı cihaz sunmaktan dolayı gururluyuz. Yüksek performansıyla öne çıkan Türk Telekom Venus V5’te, Türk Telekom olarak geliştirdiğimiz Türkçe'ye özel akıllı klavyemiz TAMBU uygulaması, Türkiye’nin yeni müzik platformu Muud, sesli veya görüntülü görüşme sağlayan Wirofon ve Tivibu uygulamalarımız da yer alıyor. Venus V5’i uygun fiyatının yanında peşin fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla müşterilerimize sunuyoruz. Akıllı telefon pazarındaki penetrasyonumuzu müşterilerimize özel fırsatlarla geliştirmeye ve en yeni akıllı cihazları en uygun ödeme fırsatlarıyla sunmaya devam edeceğiz."





- "Venus, Türkiye’de en çok satılan üç telefondan biri oldu"





Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ise bundan 3 yıl önce, Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus’ü pazara sunduklarını belirterek, "Bu yola çıkarken amacımız müşterilerimize dünya standartlarındaki akıllı telefon deneyimini uygun fiyata yaşatabilmekti. 3 yıldır piyasaya sunduğumuz her yeni cihazda da akıllı telefon deneyimini bir üst noktaya taşıyacak yeni teknolojiler ekledik. Bugün geldiğimiz bu noktada Venus, Türkiye’de en çok satılan üç telefondan biri oldu. Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus için iş birliklerimiz devam ediyor. Türk Telekom için Vestel City’de ürettiğimiz Türk Telekom Venus V5, yine kendi segmentinin iddialı telefonlarından. Türk Telekom ile yaptığımız bu güzel iş birliği ile tüketicilerimiz Venus V5’e Türk Telekom avantajlarıyla sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom’a özel olarak Vestel tarafından üretimi gerçekleştirilen Türk Telekom Venus V5, Türk Telekom’un eğlence teknolojilerini içeren uygulamalarıyla birlikte müşterileriyle buluşuyor. Türk Telekom’un geliştirdiği, Türkçe'ye özel akıllı klavye TAMBU uygulaması ile birlikte sunulan akıllı telefon ayrıca Türkiye’nin yeni müzik platformu Muud, sesli ya da görüntülü görüşme imkanı sunan Wirofon ve yeni nesil TV hizmeti Tivibu uygulamaları ile birlikte geliyor.

Türk Telekom Venus V5, ayrıca üstün teknik özellikleri ile de öne çıkıyor. 5 inç "Incell" teknolojisine sahip HD ekranı ile gerçekçi ve canlı renkler sunan Türk Telekom Venus V5, Qualcomm işlemci ve 3 GB RAM sayesinde yüksek performans sağlıyor. Metal arka kapak tasarımının çerçevelediği 2.5D kavisli ekran, kullanıcı deneyimini en üst noktaya çıkarmak üzere tasarlandı. Türk Telekom Venus V5 LTE Cat6 modem ile daha hızlı internet imkanı sunarken, 3.050 mAh’lik bataryasıyla uzun saatler boyunca kullanım fırsatı sunuyor. Ayrıca Türk Telekom Venus V5 çift flaşlı 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasının yanı sıra otomatik odaklama teknolojisi de sunuyor.