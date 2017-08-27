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Türk Telekom’dan evde internet kullanıcılarına özel kampanya

- Türk Telekom, evde internete abone olan yeni kullanıcılarına her şey dahil ayda 65,90TL’ye 4 ay boyunca 4 kat hız ve 4 kat GB olanağı sağlıyor

Türk Telekom’dan evde internet kullanıcılarına özel kampanya

- Türk Telekom, evde internete abone olan yeni kullanıcılarına her şey dahil ayda 65,90TL’ye 4 ay boyunca 4 kat hız ve 4 kat GB olanağı sağlıyor

27 Ağustos 2017 Pazar 10:13
Türk Telekom’dan evde internet kullanıcılarına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, evde internete abone olan yeni kullanıcılarına her şey dahil ayda 65,90TL’ye 4 ay boyunca 4 kat hız ve 4 kat GB deneyimi yaşayabilecekleri yeni bir kampanya sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom, evde internete abone olan yeni kullanıcılarına her şey dahil ayda 65,90TL’ye 4 ay boyunca 4 kat hız ve 4 kat GB deneyimi yaşayabilecekleri yeni bir internet paketi sundu. Kampanya kapsamında Türk Telekom evde internet müşterileri 100 Mbps–200GB limitsiz fiber internet paketi ile interneti doyasıya kullanabilecekler.

Yeni aboneler limitsiz fiber internet keyfinin yanı sıra, ücretsiz kurulum imkanıyla birlikte İspark, Biletix ve Avrupa’ya Uçak Bileti gibi Türk Telekom Prime ayrıcalıklarından da ilk 4 ay boyunca yararlanabilecek. Kampanya 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Evde InternetTürk Telekom
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