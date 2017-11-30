Türk Telekom'dan girişimcilere yeni platform müjdesi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, girişimcilik için yeni bir imkan daha sunacaklarını belirterek, "Girişimcilere, fikir sahiplerine, inovasyona merakı olan herkese kapımızın açık olduğu, yeni bir platform oluşturuyoruz." dedi.

Türk Telekom, bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği "PİLOT Demo Day"de büyümek için yatırım ve destek arayışı içinde olan girişimleri, yatırımcılarla buluşturdu.

Türk Telekom CEO'su Paul Doany ve Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, PİLOT programı kapsamında desteklenen 5. dönem mezunu 10 girişim, projelerini ve iş modellerini katılımcılara sundu.

Etkinliğin açılışında konuşan Doany, girişimciliğin ekonomik büyüme ve işsizlikle mücadele alanında ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Girişimcilerin özel insanlar olduğunu, başardıklarıyla ekonomik ve sosyal yaşama ciddi katkı sağladığını anlatan Doany, "O nedenle, girişimciliğin desteklenmesi Türkiye gibi hızlı büyüyerek kalkınmada atak yapmak isteyen tüm ülkeler için büyük önem taşıyor. Ne mutlu ki Türkiye son yıllarda girişimciliği desteklemeye yönelik çok ciddi adımlar attı." diye konuştu.

Doany, şirket olarak Türkiye'de girişimciliğin desteklenmesine öncülük ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu alanda gerçekleştirdiğimiz projelerle birlikte girişimciliğe destek vermeyi kurum kültürü haline getirdik. Henüz fikir aşamasındaki girişimlerden, ürünün ticari hale getirildiği büyüme potansiyeli taşıyan girişimlere kadar girişimciliğin her aşamasını kapsayan bir destek anlayışımız var. Şu anda kuruluş işlemleri devam eden kurumsal yatırım şirketiyle girişimciliğe verdiğimiz desteği bir üst aşamaya taşıyoruz. Ayrıca çok yakında girişimcilik için yepyeni bir imkan daha sunacağız. Girişimcilere, fikir sahiplerine, inovasyona merakı olan herkese kapımızın açık olduğu, yeni bir açık platform oluşturuyoruz. Şu anda inşaatı süren bu yeni platformumuz, girişimciliği dert edinenlerin buluşma noktası olacak."





- "Bugüne kadar desteklediğimiz 45 girişime 2 milyon TL'lik kaynak sağladık"





Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er ise Türk Telekom'un uzun yıllardır girişimciliği desteklediğine işaret ederek, "Türkiye'de gençler girişimci olmak istiyor. Bunu her platformda dile getiriyorlar. Bu istek, bu heves elbette bu alana yönelik yeni projeler için itici güç oluyor." dedi.

Er, Türk Telekom olarak uzun yıllardır girişimciliğin desteklenmesi konusunda birçok adım attıklarını, projeler gerçekleştirdiklerini ve çok sayıda girişime destek olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"2013'ten bu yana girişim hızlandırma programımız PİLOT ile erken aşama girişimleri destekledik. Türkiye'de özel sektöre ilham veren PİLOT programımız kapsamında bugüne kadar 2 bine yakın girişim başvurdu. Bu yıl 5. dönem mezunu verdiğimiz 10 girişimin her birine 75 bin TL maddi destek sağladık. Ayrıca bu girişimler 100 mentorla yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Bugüne kadar destek verdiğimiz 45 girişime sağladığımız kaynak 2 milyonu TL’yi buldu. 2016 yılı sonuna kadar desteklediğimiz 35 girişimin ürettiği cironun 6 milyon TL’ye ve sağladığı istihdamın da 141'e ulaşması verdiğimiz desteğin ülke ekonomisine ne denli önemli katkılar yarattığını göstermesi açısından çok önemli. Önümüzdeki dönemde girişimciliğe yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz."